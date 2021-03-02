Trump 2024 başkanlık seçimleri için yarışması halinde Cumhuriyetçi Parti'de rakipsiz olacağı görüşünde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trump 2024 başkanlık seçimleri için yarışması halinde Cumhuriyetçi Parti'de rakipsiz olacağı görüşünde

02.03.2021 00:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:59
Trump 2024 başkanlık seçimleri için yarışması halinde Cumhuriyetçi Parti'de rakipsiz olacağı görüşünde

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olması durumunda parti içinde hiçbir Cumhuriyetçi rakibinin kendisi karşısında şansı olmayacağını savundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olması durumunda parti içinde hiçbir Cumhuriyetçi rakibinin kendisi karşısında şansı olmayacağını savundu.

Trump, Newsmax kanalına verdiği mülakatta, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Başkanlık seçimlerine girip girmemeye henüz karar vermediğini belirten Trump, Cumhuriyetçi Parti içinde bir rakibinin kazanma ihtimalini, "Böyle bir şey olacağını hayal edemiyorum. Eğer yapılan işteki performansa bakarsanız bizden başka birinin kazanabileceğini sanmıyorum." şeklinde değerlendirdi.

Trump, başkanlığı döneminde Cumhuriyetçi Parti için çok önemli işler yaptığını savunarak, bu performansının Cumhuriyetçiler nezdinde çok değerli görüldüğünü ifade etti.

Amerika'yı çok sevdiğini ve ülkesi için doğru olan şey yapacağını belirten Trump, Cumhuriyetçi seçmen tabanındaki enerji ve motivasyonun uzun zamandır olmadığı kadar yüksek olduğunu dile getirdi.

Pazar günü Florida'da yapılan 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansına katılan Trump, 2024 başkanlık seçimlerine yeşil ışık yakmış ancak henüz kesin karar vermediğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trump 2024 başkanlık seçimleri için yarışması halinde Cumhuriyetçi Parti'de rakipsiz olacağı görüşünde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 01:02:12. #1.15#
title