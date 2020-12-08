Trump 2021 Savunma Bütçe tasarısını iptal edeceğini açıkladı
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Trump 2021 Savunma Bütçe tasarısını iptal edeceğini açıkladı

08.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:05
Trump 2021 Savunma Bütçe tasarısını iptal edeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, "zayıf" olduğunu belirttiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongreden geçip önüne gelmesi durumunda veto edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "zayıf" olduğunu belirttiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongreden geçip önüne gelmesi durumunda veto edeceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurtdışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi bugün 2021 Savunma Bütçesi'nin son halini oylayacak. Tasarı buradan geçerse Senatoya gidecek. Senatodan da onay alırsa tasarı yasalaşması için Trump'ın onayına sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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