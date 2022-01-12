Trump, 2020 seçimlerine ilişkin ısrarlı sorular üzerine röportajı yarıda kesti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trump, 2020 seçimlerine ilişkin ısrarlı sorular üzerine röportajı yarıda kesti

Trump, 2020 seçimlerine ilişkin ısrarlı sorular üzerine röportajı yarıda kesti
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde "hile" olduğu iddialarının ısrarlı bir şekilde sorgulanması üzerine NPR'a verdiği röportajı yarıda bıraktı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde "hile" olduğu iddialarının ısrarlı bir şekilde sorgulanması üzerine NPR'a verdiği röportajı yarıda bıraktı.

Amerikan kamu radyosu NPR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ile röportaj için 6 yıldır uğraşılıyordu ve Trump dün röportaj vermeye razı oldu.

Röportajın 15 dakika olarak planlandığı belirtilen açıklamada, 2020 seçimlerinde hile olduğu iddialarının ne derece doğru olduğu ve bu iddiaların 6 Ocak Kongre baskınındaki rolünün ısrarlı bir şekilde sorulması üzerine Trump'ın 9 dakikanın ardından röportajı kestiği kaydedildi.

Açıklamada, "Seçimlerde hile iddialarının 6 Ocak Kongre baskınına ilham olup olmadığının sorulması üzerine Trump aniden telefonu kapattı." ifadesine yer verildi.

Öte yandan röportaj boyunca Trump'ın Cumhuriyetçilerden kendi iddialarını desteklemesini istediği aktarıldı.

Trump'ın seçim iddiaları

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan ve Demokrat Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçiminde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor. Trump, bu konuda birçok eyalette açtığı davayı kaybetti.

Ayrıca 6 Ocak 2021'de söz konusu seçimlerin onaylanması için yapılan oturum esnasında, Trump destekçileri ABD Kongresini basmış olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Baskının ardından Trump, 2. kez azil soruşturması ile karşı karşıya kalmış, ancak Senatoda yapılan oylamada aklanmıştı.

Adnan Menderes'in idam edilmeden önce yazdığı satırlar gün yüzüne çıktı: Ölüm sizi takip edecek

Adnan Menderes'in idam edilmeden önce yazdığı satırlar gün yüzüne çıktı: Ölüm sizi takip edecek

 Kırklareli'de fırtına çatıları uçurup, ağaçları devirdi; eğitim- öğretime 1 gün ara

Kırklareli'de fırtına çatıları uçurup, ağaçları devirdi; eğitim- öğretime 1 gün ara

 İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması: İstifa mı etti, ettirildi mi?

İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması: İstifa mı etti, ettirildi mi?

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title