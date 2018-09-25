Trump: 2 Yıldan Kısa Sürede Tüm ABD Yönetimlerinden Fazlasını Başardık

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yönetiminin 2 yıldan kısa sürede tüm ABD yönetimlerinden fazlasını başardığını söyledi.

Donald Trump, Amerikan ekonomisinin daha önce görülmemiş hızla büyüdüğünü, ABD sınırlarının denetiminin ve ordunun güçlenmesi ile ülkesini daha güvenli hale getirdiğini ifade etti.

Trump'ın bu sözleri Genel Kurul Salonu'nda gülüşmelere yol açtı.

ABD Başkanı bunun üzerine "Söylediklerim doğru" dedi.

Salondan daha yüksek şekilde kahkaha sesleri yükselince Trump'ın tepkisi "Bu reaksiyonu beklemiyordum" oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Trump konuşurken Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı. Ayrıntılar birazdan...