Trump, 10 denegeli Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceğini duyurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Trump, 10 denegeli Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceğini duyurdu

04.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 04.11.2020 21:41
Trump, 10 denegeli Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceğini duyurdu

ABD başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kritik öneme sahip 10 delegeli Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceği duyuruldu.

ABD başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kritik öneme sahip 10 delegeli Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceği duyuruldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

10 yıllık aranın ardından çevre yolu çalışmalarına yeniden başlandı
10 yıllık aranın ardından çevre yolu çalışmalarına yeniden başlandı
HDP'li eski Siirt Belediye Başkanı Bakırhan'a 10 yıl 10 ay hapis cezası
HDP'li eski Siirt Belediye Başkanı Bakırhan'a 10 yıl 10 ay hapis cezası
Avustralya'nın Melbourne eyaletinde Kovid-19 yasakları bu gece kısmen kaldırılıyor
Avustralya'nın Melbourne eyaletinde Kovid-19 yasakları bu gece kısmen kaldırılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Afad İzmir Kasım Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trump, 10 denegeli Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceğini duyurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 21:41:40. #1.14#
title