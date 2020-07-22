Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhında 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinden görüntüler İDLİB - Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.
22.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:28
Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinden görüntüler İDLİB - Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.
Kaynak: AA