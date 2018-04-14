Trudeau: Kanada Abd, Fransa ve Birleşik Krallık'ı Destekliyor

– Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın ABD, Fransa ve Birleşik Krallık'ın Suriye'ye saldırma kararını desteklediğini açıkladı.

ABD, Fransa ve Birleşik Krallık'ın, Suriye'de kimyasal saldırılar yapıldığı savıyla, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin şöyle konuştu: "Kanada, kendi insanlarına kimyasal silahlarla saldıran Esad rejimini durdurmak için harekete geçen ABD, Fransa ve Birleşik Krallık'ı desteklemektedir.

"Suriye'de kullanıldığı iddia edilen kimyasal silahlarla ilgili soruşturmamızı uluslararası ortaklarımızla beraber çalışarak ilerleteceğiz. Bu saldırılardan sorumlu olanlar mahkeme karşısına çıkmalıdır." - İstanbul