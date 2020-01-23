Trudeau, İran'daki uçak kazası sonrasında yardımları için Erdoğan'a teşekkür etti
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Trudeau, İran'daki uçak kazası sonrasında yardımları için Erdoğan'a teşekkür etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İran'daki uçak kazasının ardından Türkiye'nin sağladığı yardımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

23.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:34
Trudeau, İran'daki uçak kazası sonrasında yardımları için Erdoğan'a teşekkür etti

Başbakanı , 'daki uçak kazasının ardından 'nin sağladığı yardımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.


Çarşamba gece saatlerinde telefonla görüşen ikili, İran ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Tahran'da düşürülen Ukrayna Hava Yolları'na ait uçakta 57 Kanada vatandaşının bulunması nedeniyle Trudeau'ya başsağlığı dileklerini iletti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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