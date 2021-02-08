TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu canlı izle! Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da TRT1 ekranlarına gelecek! Son bölümün ardından seyirci, Uyanış: Büyük Selçuklu 20. bölümde neler olacak merak ediyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile Pazartesi günleri izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde... Peki, Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle! Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm full izle!

TRT 1 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 20. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

Tacülmülk, Hasan Sabbah'ın bir tertibiyle edindiği yanlış istihbarat neticesinde Sencer'in Kara Tepe'ye pusulandırdığı askerlerin büyük bir kısmını buradan çekmişti. Bu suretle pusulanan az sayıda Selçuklu askerinin öldürülmesine ve Hasan Sabbah'ın devletin mühim bilgilerini içeren evrakları ele geçirmesine sebep olmuştu. Giriştiği bu eylemle Melikşah'ın gözünden düşecek olan Tacülmülk'ün cezası ne olacaktır?

Öte yandan Sencer, Sabbah'ın Selçuklu'nun gizli evraklarını haçlı kontlarına teslim edeceğini öğrenmişti. Bu teslimatın gerçekleşeceği yeri de öğrenen Sencer, Nizamülmülk ve yiğitleriyle beraber teslimat yerine bir baskın yapmıştı. Sencerler, Sabbah, Markus ve haçlı kontlarından Selçuklu'nun birçok sırrını içeren evrakları almayı başarabilecekler midir? Sencer, Markus'u ve Sabbah'ı yakalayıp intikamını alabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Zübeyde'nin emrini dinlemeyip Kınık Obasına, Melikşah'ın yanına gelen Terken, Melikşah'ın otağında Başulu ile karşılaşmıştı. Kendisine sırtı dönük olan Başulu'nun yüzünü görecek midir?

Öte yandan ölümün pençesinden kurtulup sıhhatine kavuşacak olan Melikşah, derhal Kuvel Kalesi fethi için yeni silahlarla ordusunu teçhizatlandırmak isteyecektir. Bu yönde başlatılan hazırlıklara batıni ve haçlı ittifakı sekte vurmak için nasıl bir harekete girişecektir? Melikşah'ın Kuvel'e fetih için geleceğini bilen İzakyos, bölgede güçlenmek için ne yapacaktır?