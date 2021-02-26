TRT1 Payitaht Abdülhamid canlı izle! Payitaht Abdülhamid 140. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

TRT1'in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid bu hafta 140. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Osmanlı Padişahı II. Andülhamid saltanatını anlatan Payitaht Abdülhamid dizisi geniş bir kitleye sahip ve dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Payitaht Abdülhamid 140. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle!

TRT1 Payitaht Andülhamid dizisi, Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı II. Abdülhamid dönemini anlatıyor. Padişah Abdülhamid Han'ın düşmanlara ve Osmanları Devleti'ni yıkmaya, zarar vermeye kalkışanlara karşı verdiği savaşı konu alan tarih dizisi bu hafta 140. bölümüyle ekranlarda olacak. Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı! TRT1 Payitaht Abdülhamid canlı izle! Payitaht Abdülhamid 140. yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamidyeni bölümde neler olacak?

TRT1 PAYİTAHT ABDÜLHAMİD CANLI İZLE!

PAYİTAHT ANDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadaret makamından çıkarılan sahte iradenin yanı sıra eski subayların kaçırıldığını haber alan Abdülhamid, meselelerin içindeki sırrı çözmek ister. Şehzade Ahmet Nuri Efendi ise saray mahzenlerinden kaçırılan eski subayların izini sürerek ihanet edeni bulmaya çalışır. Aliye ve Stefano ikilisi Naime'ye son darbeyi vurur. Aliye, Naime'ye bu kara haberi vermek ve üzerindeki şüpheleri atmak için hain bir tertip yapar. Bu tertiple hem Naime, hem de Saliha canlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir.

PAYİTAHT ANDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

PAYİTAHT ANDÜLHAMİD SON BÖLÜMFULL HD İZLE!

Tahviller üzerinden oynanan oyun, Abdülhamid'i ve devleti zor durumda bırakır. Abdülhamid, sarayın içinde başka bir hain olduğundan şüphelenmektedir. Mithras örgütünün peşinde olan Eşref Aziz öğrendiği yeni bir bilgi ile düşmana büyük bir baskın gerçekleştirir.

Saliha Emsal'i zindandan kurtarmaya çalışırken, Fatma da tuzağı kuranı bulma peşindedir. Naime, babasının gözünde kendini aklamak için Fatma'yı ateşe atar. Aliye ise aldığı onca tedbire rağmen sonunda yakayı ele verir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

II. Abdülhamid : Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi : Özlem Conker

Mahmud Paşa : Hakan Boyav

Tahsin Paşa : Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir : Can Sipahi

Theodor Herzl : Saygın Soysal

Naime Sultan : Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin : Kaan Turgut

Melike (Ahsen) : Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan : Elif Özkul

Hatice Sultan : Gözde Kaya

Emanuel Karasu : Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa : Cem Uçan

David Grun : Şakir Güler