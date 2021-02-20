TRT1 Gönül Dağı canlı izle! Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

Gönül Dağı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak, Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalışmaktadırlar. Peki, Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm canlı izle!

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam 20 Şubat Cumartesi, 17. yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Gönül Dağı, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? 20 Şubat Gönül Dağı bugün var mı? Gönül Dağı son bölüm de neler oldu? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

TRT1 GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi olduğu gibi bugün de 20:00'de TRT1 ekranlarında olacak!

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Belediye Başkanı Münir Bey, tüm Gedelli'ye Temiz Elektrik Santrali'ni ilan edince kasaba karışır. Artık tüm gözler Taner ve amcaoğullarındadır. Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalışmaktadırlar. En uygun alanı bulurlar, fakat burası yaşlı bir kadının tarlasıdır. Tarlayı kadından kiralayacaklardır, fakat kadının hazin hikayesi, amcaoğullarını derinden etkiler. Santrali kurabilmeleri için bu hazin hikayeyi çözmek zorundadırlar.

Bu arada Sefer, Zahide'yi özel bir yere davet eder. İkili burada geçmişi ve bugünü konuşur. Sefer'in Zahide'ye yapacağı büyük sürpriz ikiliyi nasıl etkileyecektir?

Öte yandan Dilek, babasıyla ilgili öğrendiği gerçeği, annesiyle konuşmaya çekinir. Ancak bu sırrın ağırlığını daha fazla taşıyamaz ve Gülsüm'le konuşmaya karar verir. Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Taner ve Dilek yeniden kavuşmuştur. Ancak bu kavuşma Süleyman'ın tehdidiyle yara alır. Süleyman, Taner ve amcaoğullarının aldığı yatırımı iptal ettirir. Bu haberle yıkılan Taner, çare ararken bütün olan biteni Gülsüm öğretmen öğrenir. Bu durum Gülsüm'ü çok kızdırır. Süleyman'ın karşısına dikilir ve büyük bir hesaplaşma yaşanır… Bu hesaplaşma Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?

Öte tarafta Dilek, çobanın kendisine verdiği sırrı Taner'e açıklayacaktır. Bu sır, Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?

Zahide, çocuklarını Fikret'e yemeğe gönderir. Ancak çocuklar burada Fikret'in bambaşka bir yüzüyle karşılaşır. Bu durum Zahide'yi bir karar vermeye iter. Zahide, Sefer'i tercih edecek midir?..."