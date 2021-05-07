TRT Radyo Günleri'nde Türkçe yayın yapan radyoların temsilcileri buluştu
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TRT Radyo Günleri'nde Türkçe yayın yapan radyoların temsilcileri buluştu

TRT Radyo Günleri'nde Türkçe yayın yapan radyoların temsilcileri buluştu
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

???????TRT'nin, Türkiye'deki radyo yayıncılığının 94. yıl dönümünde düzenlediği "Benim Radyom, Sizden de Katkı Bekleriz" başlıklı çevrim içi oturumda, Türkçe yayın yapan radyoların temsilcileri bir araya geldi.

???????TRT'nin, Türkiye'deki radyo yayıncılığının 94. yıl dönümünde düzenlediği "Benim Radyom, Sizden de Katkı Bekleriz" başlıklı çevrim içi oturumda, Türkçe yayın yapan radyoların temsilcileri bir araya geldi.

6 Mayıs Radyo gününe özel "TRT Radyo Günleri" kapsamında gerçekleştirilen oturuma, TRT Radyo ve Müzik Daireleri Başkanlığını yürüten Ahmet Akçakaya ile KKTC, Makedonya, Kırgızistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde Türkçe yayın yapan radyoların temsilcileri katıldı.

Dinleyiciler ve radyoya gönül verenlerin de katıldığı buluşmada, yurt dışında Türkçe yayın yapan yabancı radyo yayın kurumu temsilcileri bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Aynı zamanda diğer katılımcılardan da radyo kurumlarıyla ilgili ne gibi beklentilerin olduğuna ilişkin bilgi talep edildi.

Oturuma katılan temsilciler, her sene "Radyo Günleri" kapsamında TRT radyolarıyla bir araya geldiklerini, son 2 senedir pandemi şartları nedeniyle bir araya gelememekten üzüntü duyduklarını ifade etti.

Koronavirüs sürecinde kamu spotu içeriklerinin kendileriyle paylaşılmasından ve desteklerinden dolayı TRT'ye minnettarlıklarını dile getiren temsilciler, TRT'nin yayınlarıyla kendilerine öncü olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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