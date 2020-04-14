"TRT Yetenek" ile 150 genç mezun istihdam edilecek Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT), yeni mezunlara yönelik "TRT Yetenek" programıyla 150 gencin yayıncılıktan finansa, bilgi teknolojilerinden pazarlamaya kadar farklı alanlarda istihdam edilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT), yeni mezunlara yönelik "TRT Yetenek" programıyla 150 gencin yayıncılıktan finansa, bilgi teknolojilerinden pazarlamaya kadar farklı alanlarda istihdam edilmesi amaçlanıyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, "Yetenek Sende, İşin TRT'de" sloganıyla TRT kapılarını yeni mezunlara açacak.

"TRT Yetenek" programı ile 150 gencin yayıncılıktan finansa, bilgi teknolojilerinden pazarlamaya kadar pek çok farklı alanda istihdam edilmesi planlanıyor.

Yeni mezunlara yönelik istihdam programıyla gençler, hem sektörün ustalarıyla çalışma imkanı bulacak hem de TRT'de yeni işlerine ilk adımlarını atabilecek.

Program 1 Ocak 1994 sonrası doğanları kapsıyor

"TRT Yetenek" programı üniversitelerin lisans bölümlerinden 2019-2020 akademik yılında mezun olacakları, 1 Ocak 2017 itibarıyla lisans mezuniyeti elde edenleri, 1 Ocak 1994 sonrasında doğan ve yayıncılık hayatında kariyer yapmayı hedefleyen gençleri kapsıyor.

Programa katılmak isteyen gençler, bugünden itibaren 3 Mayıs'a kadar "kariyer.trt.net.tr/yetenek" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Adaylar, Genel Yetenek Sınavı, Yabancı Dil Sınavı, Video Mülakat, Grup Çalışması, Kişilik Envanteri, İnsan Kaynakları (İK) ve Birim Mülakatı'ndan oluşan 7 aşamalı değerlendirmeye tabi tutulacak.

İK ve Birim Mülakatı aşamasına kadar tüm adımlar "online" gerçekleşecek. Böylelikle koronavirüs tehdidinden izole bir şekilde tüm adaylar "TRT Yetenek" programına katılabilecek.

Başvurularını tamamlayan adaylar, TRT Yetenek sitesinde yer alan giriş bölümünden başvuru bilgilerine erişebilecek ve süreçlerini takip edebilecek.

Programla 150 genç yetenek, "TV ve Radyo İçerik, TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama Stratejisi, Dijital Strateji, Kurumsal Fonksiyonlar ve Dijital İçerik" olmak üzere 7 farklı alanda istihdam edilecek.

Adaylar projeyle ilgili tüm sorularını "yetenek@trt.net.tr" adresinden iletebilecek.

Kaynak: AA