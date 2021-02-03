"TRT Yetenek 2021" başvuruları devam ediyor
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"TRT Yetenek 2021" başvuruları devam ediyor

03.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:16

TRT'nin, yeni mezunlara istihdam fırsatı sunduğu ve bu yıl ikincisini gerçekleştireceği "TRT Yetenek" istihdam programına 12 Mart'a kadar başvurulabilecek.

TRT'nin, yeni mezunlara istihdam fırsatı sunduğu ve bu yıl ikincisini gerçekleştireceği "TRT Yetenek" istihdam programına 12 Mart'a kadar başvurulabilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Yetenek Sende, İşin TRT'de" sloganıyla düzenlenecek "TRT Yetenek" istihdam programına başvurular devam ediyor.

Bu yıl 29 Ocak'ta başlayan ve 12 Mart'a kadar devam edecek olan başvurular, "kariyer.trt.net.tr/yetenek" adresi üzerinden online yapılabilecek.

TRT Yetenek programı, üniversitelerin lisans bölümlerine ait mezuniyet belgelerini 2021 yılında teslim edebilecek öğrencileri, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla lisans mezuniyetini elde edenleri ve yayıncılık hayatında kariyer yapmayı hedefleyen genç yetenekleri kapsıyor.

Yetenek programıyla toplamda 200 genç yetenek; TV ve radyo içerik, TV ve radyo teknik fonksiyonlar, bilgi teknolojileri, pazarlama stratejisi, dijital strateji, kurumsal fonksiyonlar ve dijital içerik olmak üzere TRT'nin 7 farklı alanında istihdam edilecek.

Adaylar, başvurularının ardından 7 aşamalı değerlendirme sürecine katılacak. Değerlendirme süreci; genel yetenek ve yabancı dil sınavı, video proje sınavı, grup vaka sınavı, kişilik envanteri, insan kaynakları mülakatı ve birim mülakatından oluşacak.

Değerlendirme sürecinde grup vaka çalışması aşamasına kadarki tüm adımlar online olarak gerçekleştirilecek. Böylelikle tüm adaylar, koronavirüs tehdidinden izole bir şekilde TRT Yetenek programına katılabilecek.

Başvurularını tamamlayan adaylar, TRT Yetenek internet sitesinde yer alan giriş kısmından başvuru bilgilerine erişebilecek ve süreci takip edebilecek. Programla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, talep ve sorularını "yetenek@trt.net.tr" adresinden ve TRT Kariyer sosyal medya hesaplarından iletebilecek.

İlk kez 2020'de hayata geçirilen programa 44 bin 185 aday başvurmuş, 7 aşamalı zorlu değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 266 genç yetenek TRT ailesine katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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