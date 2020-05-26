TRT, Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesinin belgeselini çekti
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TRT, Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesinin belgeselini çekti

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesini konu alan belgesel, TRT Belgesel'de yayımlanacak.

TRT, Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesinin belgeselini çekti
26.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:42

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesini konu alan belgesel, TRT Belgesel'de yayımlanacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, tamamı yoğun bakımda geçen ve dünyanın ilk Kovid-19 belgesel serisi olma özelliğine sahip Hastane İstanbul Korona belgeselini geçen haftalarda ekrana getiren TRT, ses getirecek bir yapımı daha izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla doğal afet ve pandemi alanlarında kullanılmak üzere 184 bin metrekare alan üzerine temelleri atılan, 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 31 Mayıs'ta hizmete açılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen hastanenin temelinden açılışına yapımı 45 gün planlanan ve tüm bu aşamalarını gece gündüz kayıt altına alan TRT Belgesel, hastanenin yapım hikayesini özel röportaj ve görüntülerle yakında ekrana getirecek.

Çalışmalar TRT Belgesel tarafından kayıt altında

Çekimlerin 8 Nisan'da başladığı belgeselde; 3 aktüel, 3 aksiyon, 1 hava kamerası kullanıldı. İnşaatın tüm aşamalarının izleyiciye kesintisiz aktarılması amacıyla toplamda 7 kameraman 2 vardiya şeklinde 7/24 çekim yaptı.

İnşaat süreci boyunca çalışmalarda yer alan TRT Belgesel çekim ekibi, salgına karşı tedbirleri de en üst seviyede tuttu. Çekimleri maskeyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştiren ekiplerin periyodik olarak vücut ısıları ölçüldü.

70 bin metrekare kapalı alana sahip ve her odası yoğun bakıma dönüştürülebilecek hastanenin yapımını anlatacak belgesel, üst düzey güvenlik önlemlerini, vücut ısısını ölçen hasta odalarını, özel basınçlı hava sızdırmaz yoğun bakım odalarını, hassas filtre sistemini ve misafirhanelerini de ilk kez ekranlara yansıtacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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