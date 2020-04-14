TRT, yeni mezun 150 genci "TRT Yetenek" ile istihdam edecek TRT, yeni mezunlara yönelik başlattığı "TRT Yetenek" projesiyle 150 genci, yayıncılıktan finansa, bilgi teknolojilerinden pazarlamaya birçok farklı alanda istihdam edecek.

TRT, yeni mezunlara yönelik başlattığı "TRT Yetenek" projesiyle 150 genci, yayıncılıktan finansa, bilgi teknolojilerinden pazarlamaya birçok farklı alanda istihdam edecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yeni mezunlara yönelik başlatılan istihdam programı "TRT Yetenek" ile gençler, hem sektörün ustalarıyla çalışma imkanı bulacak hem de TRT'de yeni işlerine ilk adımlarını atabilecek. "Yetenek Sende, İşin TRT'de" sloganıyla başlatılan projeyle toplamda 150 genç yetenek, TV ve Radyo İçerik, TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama Stratejisi, Dijital Strateji, Kurumsal Fonksiyonlar ve Dijital İçerik olmak üzere 7 farklı alanda istihdam edilecek.

Yayıncılık sektörüne katılmak için yeteneğine güvenen gençleri bünyesine katmak amacıyla başlatılacak programa, üniversitelerin lisans bölümlerinden 2019 - 2020 akademik yılında mezun olacakların, 1 Ocak 2017 itibarıyla lisans mezunu olanların, 1 Ocak 1994 sonrasında doğan ve yayıncılık hayatında kariyer yapmayı hedefleyen gençlerin başvurabileceği belirtildi.

Başvurular bugün başlıyor

TRT Yetenek programına katılmak isteyen gençler başvurularını, 14 Nisan - 3 Mayıs 2020 tarihleri arasında kariyer.trt.net.tr/yetenek adresi üzerinden online olarak yapabilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar, TRT Yetenek sitesinde yer alan giriş bölümünden başvuru bilgilerine erişebilecek ve süreçlerini online takip edebilecek.

Mülakatlar online yapılacak

Adaylar, Genel Yetenek Sınavı, Yabancı Dil Sınavı, Video Mülakat, Grup Çalışması, Kişilik Envanteri, İnsan Kaynakları(İK) ve Birim Mülakatından oluşan 7 aşamalı değerlendirme sürecine katılacak. İK ve Birim Mülakatı aşamasına kadar olan tüm adımlar online şekilde gerçekleşecek. Böylelikle koronavirüs tehdidinden izole bir şekilde tüm adaylar TRT Yetenek programına başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA