TRT yayın akışı! 24 Mart Çarşamba Star TV yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 24 Mart kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 24 Mart Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
24 MART ÇARŞŞAMBA TRT YAYIN AKIŞI
05:38İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40Seksenler
06:50Acemi Anneler
08:15Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30Türkan Hanım'ın Konağı
11:00Kalk Gidelim
13:20Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55Acemi Anneler
17:30Seksenler19:00
Ana Haber (Canlı)
19:55Doğrusu Ne?
20:002022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" (Canlı)
20:45Devre Arası
21:002022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" (Canlı)
22:00Benim Adım Melek