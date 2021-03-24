TRT yayın akışı! 24 Mart Çarşamba Star TV yayın akışı!
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TRT yayın akışı! 24 Mart Çarşamba Star TV yayın akışı!

24.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:50
TRT yayın akışı! 24 Mart Çarşamba Star TV yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 24 Mart kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 24 Mart Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

24 MART ÇARŞŞAMBA TRT YAYIN AKIŞI

05:38İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40Seksenler

06:50Acemi Anneler

08:15Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Türkan Hanım'ın Konağı

11:00Kalk Gidelim

13:20Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55Acemi Anneler

17:30Seksenler19:00

Ana Haber (Canlı)

19:55Doğrusu Ne?

20:002022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" (Canlı)

20:45Devre Arası

21:002022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" (Canlı)

22:00Benim Adım Melek

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Haber Yorumları
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