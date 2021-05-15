TRT, yabancı medya mensuplarına medya akademisi eğitimleri verecek

TRT, Türkiye'de ikamet eden yabancı medya mensuplarına yönelik medya akademisi eğitimleri düzenleyecek.

TRT, Türkiye'de ikamet eden yabancı medya mensuplarına yönelik medya akademisi eğitimleri düzenleyecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Dairesi tarafından planlanan eğitimler kapsamında, yıl boyunca farklı gazeteci gruplarına çeşitli konularda eğitimler verilecek.

Eğitimlerin ilki, TRT ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) arasındaki iş birliği çerçevesinde, "Asya Pasifik Çevrim İçi Medya Akademisi-II" kapsamında düzenlenecek.

Türkiye'de ikamet eden çevrim içi televizyon kanallarında faaliyet gösteren yabancı medya mensuplarına yönelik program, 17-21 Mayıs ve 31 Mayıs-4 Haziran arasında çevrim içi yapılacak.

TRT'nin alanında uzman isimleri tarafından verilecek eğitimlerde, "Sosyal Medya İçin Video Yapımı, Akıllı Cihazlar ile Fotoğraf ve Video Çekim Teknikleri, Fotoğraf Uygulaması, Ekranda Haberin Belirleyici Unsurlarını Oluşturma, Yapımcılık, Dekor/Sahne Tasarımı ile Temel Metin ve Senaryo Yazarlığı" konuları işlenecek.

Medya mensuplarının kapasitelerine katkıda bulunmanın amaçlandığı eğitimlerle, farklı ülkeler için haber ve program yapan gazeteciler ile ikili ilişkiler geliştirilerek, Türkiye'nin tek kamu yayıncısı TRT tecrübesinin yabancı medya mensuplarıyla paylaşılması hedefleniyor.

TRT ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı iş birliğinde, bu yıl boyunca yabancı gazetecilere yönelik sekiz farklı program yürütülecek. Katılımcı kitlesine göre, Türkçe, İngilizce veya farklı dillerde verilecek eğitimlerin kasım ayında sonlanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun