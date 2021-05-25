TRT World Yapımı "Kodokushi" Filmi Uluslararası Prömiyerini Çin'de yapacak

TRT World yapımı belgesel film "Kodokushi", uluslararası prömiyerini 11-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan "24. Uluslararası Şangay Film Festivali"nde yapacak.

Yapımcılığını TRT World'ün, senarist ve yönetmenliğini Ensar Altay'ın üstlendiği belgesel film "Kodokushi", uluslararası prömiyerini dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan "24. Uluslararası Şangay Film Festivali"nin ana yarışma bölümünde yapacak.

Belgesel, modern yaşamlardaki yalnız ölümlere odaklanıyor

Belgesel film, ismini yalnız ölmeyi ve bir süre bulunamamayı tasvir eden Japonca bir ifade olan "Kodokushi"den alıyor. Ünlü Japon yönetmen Yasujiro Ozu'nun Tokyo Hikayesi filminde konu edindiği "modern yaşam biçiminin insanları yalnız bıraktığı" fikrinden ilham alan Kodokushi filmi, öldükten haftalar sonra fark edilen kişilerin yalnız ölümlerini ele alıyor.

8. Boğaziçi Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü

Drama-belgesel türünde olan Kodokushi filmi, ulusal prömiyerini 8. Boğaziçi Film Festivali'nde yaptı. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışarak "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen film, bir belgeselin kurmaca filmlerle yarışmasıyla da festival özelinde bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Filmin konusu

Norihito, karşılaştığı yalnız ölümlerin etkisiyle kendi geçmişinde yaptığı hataları düzeltmeye karar verir. Fakat bu çaba onun hayatında beklenmedik yeni sorunlara yol açacaktır. Yaşlı Muramatsu ise toplumsal bir tecritte sessizce hayatını yaşamaktadır. Yaklaşan Sakura Festivali onun kaderini değiştirmek için bir umut ışığı olur. Dünyada var olmak için kendine bir sebep bulabilecek midir?

Kaynak: Bültenler