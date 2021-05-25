TRT World Yapımı "Kodokushi" belgesel filmi uluslararası prömiyerini Çin'de yapacak

Yapımcılığını TRT World'ün, senarist ve yönetmenliğini Ensar Altay'ın üstlendiği belgesel film "Kodokushi", uluslararası prömiyerini 11-19 Haziran'da düzenlenecek "24. Uluslararası Şangay Film Festivali"nin ana yarışma bölümünde yapacak.

Yapımcılığını TRT World'ün, senarist ve yönetmenliğini Ensar Altay'ın üstlendiği belgesel film "Kodokushi", uluslararası prömiyerini 11-19 Haziran'da düzenlenecek "24. Uluslararası Şangay Film Festivali"nin ana yarışma bölümünde yapacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "modern yaşam biçiminin insanları yalnız bıraktığı" fikrinden ilham alan belgesel film, öldükten haftalar sonra fark edilen kişilerin yalnız ölümlerini ele alıyor.

Drama-belgesel türünde olan Kodokushi, ulusal prömiyerini 8. Boğaziçi Film Festivali'nde yaptı. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışarak "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen film, bir belgeselin kurmaca filmlerle yarışmasıyla da festival özelinde bir ilki gerçekleştirdi.

Filmin konusu ise şöyle:

"Norihito, karşılaştığı yalnız ölümlerin etkisiyle kendi geçmişinde yaptığı hataları düzeltmeye karar verir. Fakat bu çaba onun hayatında beklenmedik yeni sorunlara yol açacaktır. Yaşlı Muramatsu ise toplumsal bir tecritte sessizce hayatını yaşamaktadır. Yaklaşan Sakura Festivali onun kaderini değiştirmek için bir umut ışığı olur. Dünyada var olmak için kendine bir sebep bulabilecek midir?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz