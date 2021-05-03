TRT World, "Suriye'nin Mahpus Kadınları: İşkenceden Kaçış" belgeselini izleyiciyle buluşturacak
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TRT World, "Suriye'nin Mahpus Kadınları: İşkenceden Kaçış" belgeselini izleyiciyle buluşturacak

TRT World, 'Suriye'nin Mahpus Kadınları: İşkenceden Kaçış' belgeselini izleyiciyle buluşturacak
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

TRT World'ün ödüllü belgesel serisi "Off the Grid", "Suriye'nin Mahpus Kadınları: İşkenceden Kaçış" bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak.

TRT World'ün ödüllü belgesel serisi "Off the Grid", "Suriye'nin Mahpus Kadınları: İşkenceden Kaçış" bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uluslararası haber platformu TRT World, dünyanın dört bir yanında zorlu yaşam koşulları altındaki mazlum insanların hikayelerini ekranlara taşımaya devam ediyor.

Kanalın ödüllü belgesel serisi Off the Grid, Suriye hapishanelerinde yaşanan işkence ve dramı mercek altına aldı.

Suriye'deki iç savaşın 10. yılı için özel olarak hazırlanan "Suriye'nin Mahpus Kadınları: İşkenceden Kaçış" belgeselinde, Beşşar Esed'in cezaevlerinde işkence görmüş kadınların kurtuluş hikayesi ve yeni hayatları işleniyor.

TRT World'e konuşan kadınların söyledikleri, savaşın milyonlarca hayatı nasıl kararttığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Off the Grid belgesel serisinin "Suriye'nin Mahpus Kadınları: İşkenceden Kaçış" bölümü, 5 Mayıs Çarşamba saat 16.30'da TRT World'de ekrana gelecek.

"Suriye halkının acılarını ekranlara taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ???????TRT World Haber Müdürü Erman Yüksel, TRT World'ün insanı haberin merkezine koyan anlayışıyla, uzun yıllardır Suriye halkının acılarını ekranlara taşıdığını belirterek, "Suriye'deki büyük dramın 10. yılı vesilesiyle yaptığımız bu belgeselle, ülkedeki kadınların işkence ve zulümle dolu hikayelerine ve yeniden hayata tutunabilme mücadelelerine ışık tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dokuz metrekarelik hücrede 32 kişi kalıyorduk"

Suriye'de kaldığı hapishanede işkence gören kadınlardan Lola Agha, yaşadıklarını ve tanık olduklarını korku filmine benzettiğini belirtti.

Hapishanede bileklerinden duvara bağlanarak ayak parmakları üzerinde durmaya zorlandığını aktaran Lola, "Dokuz metrekarelik bir hücrede 32 kişi kalıyorduk. Günde üç kez sadece belli saatlerde tuvalete gitmemize izin veriliyordu. Çoğu zaman tuvalet ihtiyacımızı hücrede gidermek zorunda kalıyorduk." ifadelerini kullandı.

Lola, yeni bir hayat kurmak için çocuklarıyla Türkiye'ye gitmeye karar verdiğini anlatarak, çocuklarının sınırda Türkiye tarafındaki ışıkları gördüğünde çok mutlu olduğunu belirtti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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