TRT World Forum, Suriyelilerin Türkiye'ye gelişinin 10. yılında iki özel oturum düzenleyecek
TRT World Forum tarafından Suriye'deki iç savaşın 10. yılı nedeniyle, bugün ve yarın, Türkiye'de yaşamını sürdüren Suriyelilerin ele alınacağı iki oturum düzenlenecek.
TRT World Forum tarafından Suriye'deki iç savaşın 10. yılı nedeniyle, bugün ve yarın, Türkiye'de yaşamını sürdüren Suriyelilerin ele alınacağı iki oturum düzenlenecek.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 2011'de başlayan iç savaş sonrasında vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilere 10 yıldır kucak açıyor.
Bu kapsamda, TRT World Forum'un bugün düzenleyeceği "10 Yılın Ardından: Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar" başlıklı "Reflection" söyleşisine, savaştan kaçıp Türkiye'ye yerleşen, savaş sebebiyle nükleer fizik eğitimini yarıda bırakıp kendine Türkiye'de yeni bir hayat kuran, iş insanı Hasiba Ammar konuk olacak.
Bugün saat 15.00'de canlı yayınlanacak söyleşi, TRT World Forum'un Instagram hesabından takip edilebilecek.
Yarın saat 17.00'de gerçekleşecek "Türkiye'de Suriyeli Sığınmacıların 10 Yılı" başlıklı oturumunun konuğu ise Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi Kurucu Direktörü Ulaş Sunata olacak.
Oturumun moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Talip Küçükcan yapacak.
TRT World Forum'un Youtube (@trtwordlforum), Facebook (@trtwordlforum) ve Twitter (@trtwordlforum) hesaplarından canlı takip edilebilecek oturumun soru-cevap bölümünde ise izleyiciler konuklara sorularını iletebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük