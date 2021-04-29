TRT World Forum, Suriyelilerin Türkiye'ye gelişinin 10. yılında iki özel oturum düzenleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TRT World Forum, Suriyelilerin Türkiye'ye gelişinin 10. yılında iki özel oturum düzenleyecek

TRT World Forum, Suriyelilerin Türkiye'ye gelişinin 10. yılında iki özel oturum düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

TRT World Forum tarafından Suriye'deki iç savaşın 10. yılı nedeniyle, bugün ve yarın, Türkiye'de yaşamını sürdüren Suriyelilerin ele alınacağı iki oturum düzenlenecek.

TRT World Forum tarafından Suriye'deki iç savaşın 10. yılı nedeniyle, bugün ve yarın, Türkiye'de yaşamını sürdüren Suriyelilerin ele alınacağı iki oturum düzenlenecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 2011'de başlayan iç savaş sonrasında vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilere 10 yıldır kucak açıyor.

Bu kapsamda, TRT World Forum'un bugün düzenleyeceği "10 Yılın Ardından: Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar" başlıklı "Reflection" söyleşisine, savaştan kaçıp Türkiye'ye yerleşen, savaş sebebiyle nükleer fizik eğitimini yarıda bırakıp kendine Türkiye'de yeni bir hayat kuran, iş insanı Hasiba Ammar konuk olacak.

Bugün saat 15.00'de canlı yayınlanacak söyleşi, TRT World Forum'un Instagram hesabından takip edilebilecek.

Yarın saat 17.00'de gerçekleşecek "Türkiye'de Suriyeli Sığınmacıların 10 Yılı" başlıklı oturumunun konuğu ise Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi Kurucu Direktörü Ulaş Sunata olacak.

Oturumun moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Talip Küçükcan yapacak.

TRT World Forum'un Youtube (@trtwordlforum), Facebook (@trtwordlforum) ve Twitter (@trtwordlforum) hesaplarından canlı takip edilebilecek oturumun soru-cevap bölümünde ise izleyiciler konuklara sorularını iletebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
Bu da 'korona' havuzu...'Korona virüs bize işlemiyor'
Bu da 'korona' havuzu..."Korona virüs bize işlemiyor"
Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Burak Sergen Meral Kaplan
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Ali Tandoğan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TRT World Forum, Suriyelilerin Türkiye'ye gelişinin 10. yılında iki özel oturum düzenleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:48:50. #1.15#

title