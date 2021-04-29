TRT World Forum, Suriyelilerin Türkiye'ye gelişinin 10. yılında iki özel oturum düzenleyecek

TRT World Forum tarafından Suriye'deki iç savaşın 10. yılı nedeniyle, bugün ve yarın, Türkiye'de yaşamını sürdüren Suriyelilerin ele alınacağı iki oturum düzenlenecek.