TRT World Forum, düzenleyeceği çevrim içi oturumlarda Filistin'de yaşananları ele alacak

TRT World Forum tarafından bu akşam 18.00 ve 19.00'da çevrim içi düzenlenecek iki oturumda, Filistin'de yaşanan son olaylar konunun uzmanları tarafından konuşulacak.

TRT World Forum tarafından bu akşam 18.00 ve 19.00'da çevrim içi düzenlenecek iki oturumda, Filistin'de yaşanan son olaylar konunun uzmanları tarafından konuşulacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İsrail, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere yönelik zulmünü ve şiddetini artırarak sürdürüyor.

TRT World Forum'un düzenleyeceği çevrim içi oturumlarda da Filistin'deki son olaylar konunun uzmanlarınca ele alınacak.

"Filistin'de Neler Oluyor?: Kudüs'te Son Durum" başlıklı "Reflection" söyleşisi, bu akşam 18.00'de TRT World Forum'un Instagram hesabından canlı yayınlanacak.

Söyleşinin konuğu, Filistin-İsrail siyaseti, çatışma analizi ve silahlı gruplar üzerine çalışan TRT World Kudüs muhabiri Mustafa Fatih Yavuz olacak.

Bu akşam 19.00'daki Dijital Tartışmaların "İsrail'in Filistinlilere Yönelik Saldırıları: Bölgedeki Son Gelişmeler" başlıklı oturumu ise Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Talip Küçükcan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Oturuma, İngiliz-Filistinli Akademisyen ve Siyasi Aktivist Azzam Tamimi konuk edilecek.

Oturum, TRT World Forum'un Youtube (@trtwordlforum), Facebook (@trtwordlforum) ve Twitter (@trtwordlforum) hesaplarından canlı takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük