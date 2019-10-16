TRT World Forum'a doğru

16.10.2019 17:22

Dünya gündemini masaya yatıran TRT World Forum 2019'un açılış yemeği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Ekim'de gerçekleşecek.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, 21-22 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek foruma sayılı günler kaldı.

Dünyanın farklı coğrafyalarından küresel fikir liderlerini, akademisyenleri bir araya getiren TRT World Forum'da "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığı altında önemli konular ele alınacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen forum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 Ekim'de düzenlenecek açılış yemeğiyle başlayacak.

Yurt dışından gelen misafirlerin yanı sıra Türkiye'den de önemli isimler yemekte bir araya gelecek. Açılış yemeğinde hem TRT World Forum'un bu yılki başlıkları hem de gündeme ilişkin maddeler konuşulacak.

Forumda gerçekleştirilecek oturumlara, farklı ülkelerden ve kurumlardan panelistler, eski devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, akademisyenler katılacak. Forumda aşırı-sağ terör, popülizmin ve milliyetçiliğin yükselişi, ticaret savaşları, Avrupa Birliği'nin geleceği ve yükselen güçlerin iş birliği gibi tartışmaların bir parçası olarak yer alacak.



Tüm dünyayı ilgilendiren siyasi, ekonomik ve sosyal konuların tartışılacağı oturumların başlıkları ise "Küreselleşen Dünyada Kimlik Politikaları, Yükselen Güçler İçin Yeni Ufuklar: Rekabet mi İş Birliği mi? Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri, Terörün Yeni Yüzü: Aşırı Sağ, Kapsayıcı Büyüme: İnsani Diplomasiyi Yeniden Düşünmek, Orta Doğu'da Değişen Dengeler ve Bölgesel İş Birliği, Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Bölgesel Jeopolitiğin Bir Yansıması mı? Güçlü Yönetmek: Mülteci Krizi ve Avrupa, Avrupa Birliği İçin Sonun Başlangıcı mı?" olarak belirlendi.

Kaynak: AA