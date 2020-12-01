TRT World Forum 2020 ne zaman bitecek? TRT World Forum 2020 konuşmacıları, katılımcıları | TRT World Forum online kayıt nasıl yapılır?
Her yıl düzenlenen TRT Worl Forum, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşiyor. Yüksek teknolojiyle dünyayı bir araya getirecek olan TRT World Forum detaylarını sizler için derledik. TRT World Forum 2020 ne zaman bitecek? TRT World Forum 2020'ye kimler katılacak? TRT World Forum 2020 teması nedir? TRT World Forum 2020 konuları başlıkları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenen TRT World Forum 2020'nin açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Batı medyasının üç maymunu oynadığına dikkat çekerek, "Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması gerçekten utanç vericidir. Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen çirkeflikler, farklı din ve kültüre mensup insanların bir arada yaşama iradesini zehirlemektedir. Bu konuda 'Özü Sözü İnsan' felsefesiyle dünyaya açılan kapımız olan TRT'ye, özellikle de TRT World'e önemli sorumluluklar düşüyor." dedi
TRT WORLD FORUM 2020 NE ZAMAN BİTECEK?
Bu yıl 4'üncüsü "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla gerçekleştirilecek TRT World Forum 2020, 1 ve 2 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle bir Türk yazılım firması tarafından yeni geliştirilen ve Türkiye'de ilk kez TRT tarafından kullanılan sistem, geleneksel yeşil ekran teknolojisini dünyanın en yaygın oyun motoruyla entegre edecek.
Bu teknoloji sayesinde TRT World Forum 2020'de dünyanın dört bir yanından moderatörler sanal stüdyoda bir araya gelecek. Ziyaretçiler hem sanal bir fuaye alanını ziyaret edebilecek hem de istedikleri panel ve söyleşilere katılabilecek.
Dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, simultane Türkçe tercüme desteğiyle yayımlanacak. Katılımcıların gerçek bir etkinlik deneyimi yaşayacağı TRT World Forum'da sanal sergi alanları, film gösterimleri ve geçtiğimiz yıllarda sadece uzmanlara özel gerçekleşen kapalı oturumlara katılma şansı sağlanacak. Networking odaları ve VIP tartışmalar ise TRT World Forum 2020'de yer alan diğer teknolojik yenilikler arasında dikkat çekiyor.
TRT WORLD FORUM 2020 KONULARI BAŞLIKLARI
Masaya yatırılacaklar arasında;
- "İsrail-Filistin Çatışması Bağlamında İsrail'in Arap Ülkeleriyle İlişkisi",
- "Savaş ve Barış: Azerbaycan-Ermenistan Çatışmasının Akıbeti",
- "Amerikan Rüyasından Uyanış: Kovid-19 ve Sağlık Politikaları",
- "Savaş ve Salgın: Suriye ve Yemen'de Yaşam Mücadelesi",
- "Doğu Akdeniz ve Libya Krizlerinde Enerji ve Güvenlik Politikaları",
- "Küresel Güçlerin Rekabet Sahalarından Biri Olarak Balkanlar",
- "Arap Baharı'nın 10. Yılında Orta Doğu'nun Geleceği",
- "Değişen Dünya Düzeninde Türk Dış Politikası" gibi konu başlıkları yer alacak.
Bunlara ek olarak birçok önemli küresel sorunun derinlemesine ele alınacağı toplantıların neticesinde, çözüm önerileri uluslararası kamuoyu ile paylaşılacak.
TRT WORLD FORUM 2020 KONUŞMACILARI
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev,
Birleşik Krallık Kıbrıs Yüksek Komiseri Peter Millett,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut,
eski Ürdün Başbakan Yardımcısı Marwan Muasher,
eski Suriye Başbakanı Riyad Farid Hijab,
emekli ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone,
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Genel Sekreteri Asaf Hajiyev,
İtalya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Nathalie Tocci,
IFRI Türkiye ve Orta Doğu Programı Başkanı Dorothee Schmid,
Princeton Üniversitesinden Amaney Jamal gibi pek çok farklı ülke ve kurumdan isimler uzman oturumlarında yer alacak. Katılacak diğer isimleri görmek için buraya tıklayınız.
TRT WORLD FORUM 2020 PROGRAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
TRT WORLD FORUM ONLINE KAYIT NASIL YAPILIR?
Dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, simultane Türkçe tercüme desteğiyle yayımlanacak. Katılımcıların gerçek bir etkinlik deneyimi yaşayacağı TRT World Forum'da sanal sergi alanları, film gösterimleri ve geçtiğimiz yıllarda sadece uzmanlara özel gerçekleşen kapalı oturumlara katılma şansı sağlanacak. Networking odaları ve VIP tartışmalar ise TRT World Forum 2020'de yer alan diğer teknolojik yenilikler arasında dikkat çekiyor. ???????
Online katılım için buraya tıklayınız.
TRT WORLD FORUM 2020 KATILIMCILARI TAM LİSTE
- Recep Tayyip Erdoğan
- Fahrettin Altun
- İbrahim Eren
- Mevlüt Çavuşoğlu
- Mustafa Varank
- Shah Mahmood Qureshi
- Pekka Haavisto
- Bisera Turkovic
- Gamal Mohamed Hassan
- Margaritis Schinas
- Faruk Kaymakcı
- Julián Guerrero Orozco
- Tedros Adhanom Ghebreyesus
- İbrahim Kalın
- Hikmet Hajiyev
- Francesco Rocca
- Noel Curran
- Javad Mottaghi
- Gregoire Ndjaka
- Marcello Foa
- Ali Taha Koç
- Mukhisa Kituyi
- Ivo Josipovic
- Riyad Farid Hijab
- Mustafa Abushagur
- Marwan Muasher
- Celso Amorim
- Karin Kneissl
- Mehmet Oz
- Federico J. González
- Joseph S. Nye
- Stephen M. Walt
- Charles Kupchan
- G. John Ikenberry
- Jemilah Mahmood
- Achim Steiner
- Masamichi Kono
- Parfait Onanga-Anyanga
- Peter Millett
- Jorge Moreira da Silva
- Andreas Schleicher
- Mark Cutts
- Mokhtar Lamani
- Francis Joseph Ricciardone Jr.
- Vesko Garcevic
- Said Ferjani
- Sima Samar
- Drahoslav Štefánek
- Parag Khanna
- Emiliana Vegas
- Ahmad Azem
- Neil Squires
- Stephen A. Orlins
- Peter Berkowitz
- Eskild Petersen
- Selçuk R. Şirin
- Richard Falk
- Yin Cheong Cheng
- Blair Sheppard
- Marylouise McLaws
- Nasr Al-Hariri
- Shi Yinhong
- Cheng Li
- Richard Fontaine
- Burhanettin Duran
- Marton Ugrosdy
- Amaney A. Jamal
- Shadi Hamid
- Laurence Broers
- Emir Suljagic
- Farid Shafiyev
- Bulut Bağcı
- Tom Jenkins
- Lauren Uppink Calderwood
- Tony Wheeler
- Halit Yerebakan
- Kathleen deLaski
- Tom Lowry
- Nadwa Al Dawsari
- Abdulghani Al Iryani
- Sergei Markedonov
- Nikolaus Meyer-Landrut
- Jamal Elshayyal
- Ayşe Sözen Usluer
- Berdal Aral
- Courtney Freer
- Ian Black
- Dr. Cavid Veliyev
- Emre Erşen
- Luke Coffey
- Nigar Arpadarai
- Stanislav Pritchin
- Baraa Shiban
- Yaşar Sarı
- Kristian Brakel
- Ömer Özkızılcık
- Özden Zeynep Oktav
- Salman Shaikh
- David Alexander Walcott
- Gürol Baba
- Kaan Kutlu Ataç
- Rajesh Sampath
- Şirin Duygulu Elcim
- Talha Köse
- Emadeddin Badi
- Erol Kaymak
- George N. Tzogopoulos
- Gürkan Kumbaroğlu
- Hakan Berument
- Neil Mason Quilliam
- Sami Hamdi
- Tarek Megerisi
- Valeria Talbot
- Birgül Demirtaş
- Dr. Mehmet Uğur Ekinci
- Dr. Zuhal Mert Uzuner
- Leon Malazogu
- Ahmet Uysal
- Ammar Kahf
- Dr. Elizabeth R. Nugent
- Iyad El-Baghdadi
- Madawi Al-Rasheed
- Ali Bakır
- Andreas Krieg
- Dorothée Schmid
- Mustafa Fişne
- Sukhrob Khojimatov
- Mustafa Fatih Yavuz
- Neri Zilber
- Alaa Tartir
- Mouin Rabbani
- Hugh Lovatt
- Kılıç Buğra Kanat
- Radwan Masmoudi
- Fuad Chiragov
- Ana E. Juncos