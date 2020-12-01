TRT World Forum 2020 ne zaman bitecek? TRT World Forum 2020 konuşmacıları, katılımcıları | TRT World Forum online kayıt nasıl yapılır?

Her yıl düzenlenen TRT Worl Forum, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşiyor. Yüksek teknolojiyle dünyayı bir araya getirecek olan TRT World Forum detaylarını sizler için derledik. TRT World Forum 2020 ne zaman bitecek? TRT World Forum 2020'ye kimler katılacak? TRT World Forum 2020 teması nedir? TRT World Forum 2020 konuları başlıkları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenen TRT World Forum 2020'nin açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Batı medyasının üç maymunu oynadığına dikkat çekerek, "Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması gerçekten utanç vericidir. Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen çirkeflikler, farklı din ve kültüre mensup insanların bir arada yaşama iradesini zehirlemektedir. Bu konuda 'Özü Sözü İnsan' felsefesiyle dünyaya açılan kapımız olan TRT'ye, özellikle de TRT World'e önemli sorumluluklar düşüyor." dedi

TRT WORLD FORUM 2020 NE ZAMAN BİTECEK?

Bu yıl 4'üncüsü "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla gerçekleştirilecek TRT World Forum 2020, 1 ve 2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir Türk yazılım firması tarafından yeni geliştirilen ve Türkiye'de ilk kez TRT tarafından kullanılan sistem, geleneksel yeşil ekran teknolojisini dünyanın en yaygın oyun motoruyla entegre edecek.

Bu teknoloji sayesinde TRT World Forum 2020'de dünyanın dört bir yanından moderatörler sanal stüdyoda bir araya gelecek. Ziyaretçiler hem sanal bir fuaye alanını ziyaret edebilecek hem de istedikleri panel ve söyleşilere katılabilecek.

Dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, simultane Türkçe tercüme desteğiyle yayımlanacak. Katılımcıların gerçek bir etkinlik deneyimi yaşayacağı TRT World Forum'da sanal sergi alanları, film gösterimleri ve geçtiğimiz yıllarda sadece uzmanlara özel gerçekleşen kapalı oturumlara katılma şansı sağlanacak. Networking odaları ve VIP tartışmalar ise TRT World Forum 2020'de yer alan diğer teknolojik yenilikler arasında dikkat çekiyor.

TRT WORLD FORUM 2020 KONULARI BAŞLIKLARI

Masaya yatırılacaklar arasında;

"İsrail-Filistin Çatışması Bağlamında İsrail'in Arap Ülkeleriyle İlişkisi",

"Savaş ve Barış: Azerbaycan-Ermenistan Çatışmasının Akıbeti",

"Amerikan Rüyasından Uyanış: Kovid-19 ve Sağlık Politikaları",

"Savaş ve Salgın: Suriye ve Yemen'de Yaşam Mücadelesi",

"Doğu Akdeniz ve Libya Krizlerinde Enerji ve Güvenlik Politikaları",

"Küresel Güçlerin Rekabet Sahalarından Biri Olarak Balkanlar",

"Arap Baharı'nın 10. Yılında Orta Doğu'nun Geleceği",

"Değişen Dünya Düzeninde Türk Dış Politikası" gibi konu başlıkları yer alacak.

Bunlara ek olarak birçok önemli küresel sorunun derinlemesine ele alınacağı toplantıların neticesinde, çözüm önerileri uluslararası kamuoyu ile paylaşılacak.

TRT WORLD FORUM 2020 KONUŞMACILARI

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev,

Birleşik Krallık Kıbrıs Yüksek Komiseri Peter Millett,

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut,

eski Ürdün Başbakan Yardımcısı Marwan Muasher,

eski Suriye Başbakanı Riyad Farid Hijab,

emekli ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone,

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Genel Sekreteri Asaf Hajiyev,

İtalya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Nathalie Tocci,

IFRI Türkiye ve Orta Doğu Programı Başkanı Dorothee Schmid,

Princeton Üniversitesinden Amaney Jamal gibi pek çok farklı ülke ve kurumdan isimler uzman oturumlarında yer alacak. Katılacak diğer isimleri görmek için buraya tıklayınız.

TRT WORLD FORUM ONLINE KAYIT NASIL YAPILIR?

Dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, simultane Türkçe tercüme desteğiyle yayımlanacak. Katılımcıların gerçek bir etkinlik deneyimi yaşayacağı TRT World Forum'da sanal sergi alanları, film gösterimleri ve geçtiğimiz yıllarda sadece uzmanlara özel gerçekleşen kapalı oturumlara katılma şansı sağlanacak. Networking odaları ve VIP tartışmalar ise TRT World Forum 2020'de yer alan diğer teknolojik yenilikler arasında dikkat çekiyor. ???????

Online katılım için buraya tıklayınız.

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