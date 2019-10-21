21.10.2019 13:24

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur, bu böyle biline. Böyle bir ithamı, kendimize yapılmış en büyük hakaret sayarız. Biz sadece, kendimizin ve ayrılmaz bir parçamız olarak gördüğümüz kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini savunuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, konuşmasında, geriye dönüp son bir asır bu coğrafyada neler olduğuna baktıklarında, bağımsızlığını kendi gücüyle kazanmış, kalkınmasını kendi iradesiyle gerçekleştirmiş Türkiye gibi birkaç ülke dışında herkesin mutsuz, sıkıntılı ve zayıf olduğunu gördüklerini söyledi.

Ne tek kaynağı petrol-doğal gaz olan finans gücü, ne toprak ve nüfus büyüklüğü, ne kayıtsız şartsız yeni düzene teslim olma çabasının, bu gerçeği değiştirmeye yetmediğini anlatan Erdoğan, sınırları terle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin, hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağının ortaya çıktığını kaydetti.

Erdoğan, özgürlüğün, başkaları tarafından verilen bir lütuf değil, hak edilen, uğrunda mücadele edilen, yürek ve bilek gücüyle alınan, ölümüne bir kararlılıkla da korunan kutsal bir değer olduğunu bu süreçte bir kez daha gördüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, coğrafyasındaki diğer devletlerden farkı işte burada yatıyor. Biz sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödemiş, hala da ödemeye devam eden bir milletiz. Türkiye'yle ilgili değerlendirmelerin oryantalist kalıplardan ziyade, işte bu derin tarihi perspektif içinde yapılması gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde sürekli yanlış hesaplar içine girilmesi kaçınılmazdır. Bu yanlış hesapları, milletimizin çelikten iradesi, devletimizin çoğu defa görülmek ve kabul edilmek istenmeyen gücüyle bozmak zorunda kalıyoruz. Suriye ve Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşadığımız gelişmeler, yanlış hesapların bozulmaya mahkum olduğunun güncel birer örneğidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanlış anlamalara mahal vermemek bakımından bir kez daha altını çizerek ifade etmekte fayda gördüğünü dile getirdiği konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur, bu böyle biline. Böyle bir ithamı, kendimize yapılmış en büyük hakaret sayarız. Biz sadece, kendimizin ve ayrılmaz bir parçamız olarak gördüğümüz kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini savunuyoruz. Geçmişinde ne sömürge, ne katliam, ne zulüm, ne yıkım ayıbı olmayan bir milletin başkaca bir gayesi olamaz. Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir. Ama Türkiye, sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır. Bu, 'bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin' asla anlayamayacağı büyük bir erdemdir.

Yunus Emre'nin ve Mevlana'nın torunlarından başka türlü bir tavır bekleyenler, ülkemizi asla kendi buhranlarının içine çekemeyeceklerdir. Biz hiçbir ayrım yapmadan, zalime 'zalim', teröriste 'terörist', haksızlığa 'haksızlık', zulme 'zulüm' demeye devam edeceğiz. Bunlara karşı verdiğimiz mücadeleyi de, ödediğimiz bedelleri şeref madalyamız görerek, sonuna kadar sürdüreceğiz."

"Terör örgütleriyle masaya oturmadık, oturmayız"

"Hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, 17-18 yıllık bir görev süremizde biz terör örgütleriyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde teröristlerle masaya oturmadık, oturmuyoruz ve oturmayacağız. Başkaları oturabilir, onlar da bizi o kadar ilgilendirmez ama bu aynı zamanda uluslararası siyasetin, savaş hukuku ve terörle mücadelenin de nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemli. Bir taraftan teröre karşı mücadele diyeceksiniz, öbür taraftan teröristleri bu şekilde şımartacaksınız. Öyle bir şımartma ki düşünün şu anda Kuzey Suriye'de eğer 30 bin tır Irak üzerinden silah, mühimmat araç-gereç buraya sokuluyorsa acaba bu 'ben dünyanın en güçlüsüyüm' diyenler bunu neyle izah edecekler. Bunu hangi demokratik anlayışla izah edecekler. Bu demokrasinin neresinde yazıyor, bunu bize söylesinler, uluslararası siyasetin neresinde yazıyor, bunu bize söylesinler, uluslararası savaş hukukunda böyle bir şey var mı, bunu bize söylesinler. Yok söyleyemezler. O zaman susuyorlar. Ama biz susmayacağız."

Erdoğan, teknolojinin ve iletişimin bu derece geliştiği bir dönemde, küreselleşmeyi inkar etmenin, kendi kendini kandırmanın ötesinde bir anlam ifade etmediğini anlatarak, "Yapmamız gereken, küreselleşmeyi yok saymak yerine, bu sürecin getirdiği imkanları, kendimiz ve tüm insanlık için daha iyi bir gelecek inşa etmenin manivelası olarak kullanmaktır." dedi.

TRT World Forum'un bu yılki konusunu, riskleri ve fırsatlarıyla tam da sözünü ettikleri başlıkların oluşturduğunu ifade en Erdoğan, "Bir asır önce kurulan küresel sistemden yeni bir safhaya geçişin sancılarını yaşayan dünyamız için bu tartışmalar ufuk açıcıdır. Tabii, hala eski dünyanın parametreleri içinde düşünmeyi ve davranmayı alışkanlık haline getirenler bakımından bu durum rahatsız edici olacaktır. Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği ve sınırlarının güvenliği ile Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşünün teminini amaçlayan Barış Pınarı Harekatı'na verilen tepkileri bu çerçevede okumak gerekiyor. Halbuki, artık terör örgütleri kullanılarak ülkelere boyunduruk vurulamayacağı görülmelidir." diye konuştu.

"Perde arkasından toplumları yönetme devri kapanmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir medya mensubunun, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna, nikah akdi ile alakalı muamelesini yapmak üzere geldiğinde muhatap olduğu olayın unutulmadığını belirterek, "Peki Batı buna nasıl baktı, nasıl takip etti, acaba Batı bu işi kovaladı mı? ABD bu işi kovaladı mı? Maalesef önce birkaç çatlak ses ondan sonra bu iş adeta bir kenara bırakılmıştır. Hani düşünce özgürlüğü. Düşünce özgürlüğünün aktörlerine karşı yapılan bu uygulamayı acaba nereye yerleştireceksiniz. Bu konuda maalesef dünyanın ben şu anda bu işi takip eder durumda olduğuna inanmıyorum, hala suskun olduğuna inanıyorum. Ama bunların tek çıkışı nedir biliyor musunuz? 'Bizim dolarlarımız var, dolayısıyla biz dolarlarımızla bu işi hallederiz.' Her zaman yaptıkları bu değil mi? Bu. Şimdi de bunu yaparlar. 'Dolarımız var.', 'petrolümüz var' bunların tek yöneldikleri yol bu. Ben inanıyorum ki düşünce özgürlüğüne inananlar, inanç özgürlüğüne inananlar, ne inancını ne düşüncesini o yeşil dolara asla değişmeyecek. Karanlıkta göz kırpılarak perde arkasından toplumları yönetme devri kapanmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasinin sadece güçlülerin baskı aracı olarak kullanılmaya devam edilebilmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, darbelerin dahil her yol mubah sayılarak kurulan çarpık düzenin artık sonuna gelindiğini söyledi.

Özellikle de küresel sistemin en zayıf halkasını oluşturan ekonomik ilişkilerin, siyasi hedeflerin silahı haline dönüştürülmesinin, adeta intiharla eş anlamlı olduğunu anlatan Erdoğan, "Ülkemiz son 6 yılda tüm bunları bizzat yaşamış, bedelini ödemiş, yanlışlığını ortaya koymuştur.

Daha acısı ise bu mücadeleyi neredeyse tek başımıza yürütüyor olmamızdır. Uluslararası toplumdan, ülkemizin terör örgütleriyle mücadelesi ile maruz kaldığı siyasi, diplomatik, ekonomik vandallıklara karşı güçlü bir duruş sergilemesini beklerdik. Maalesef, bu konuda derin bir hayal kırıklığı, derin bir üzüntü içindeyiz. Sınırlı sayıdaki ülke ve kurum dışında, bu onurlu tavrı gösterebilen çıkmadı.

Bu ilkeli tavır sergilenemediği müddetçe, tüm ülkeler ve toplumlar kendi geleceklerini kendi elleriyle tehdit altına sokuyor demektir. Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı sorunlarının ilanihaye bizimle sınırlı kalacağını düşünenler, fena halde yanılıyorlar." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA