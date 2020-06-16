TRT World'den, Kovid-19 salgınıyla ilgili fotoğraf ve tasarım yarışması TRT'nin 2017 yılında "pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen, #TheFrontline başlığı altında fotoğraf ve görsel tasarım yarışması düzenliyor.

TRT'nin 2017 yılında "pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen, #TheFrontline başlığı altında fotoğraf ve görsel tasarım yarışması düzenliyor.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, başta sağlık çalışanları olmak üzere polis memurları, market çalışanları, itfaiyeciler, postacılar, kuryeler, toplu taşıma görevlileri, çiftçiler, muhabirler ve gönüllülerden oluşan kahramanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde birçok fedakarlığa imza atıp toplum sağlığını korumaya çalışıyor.

Ailelerinden uzak durmak zorunda kalan, ağır şartlar altında çalışan, fiziksel ve duygusal zorluk çeken çalışanlara teşekkür etmek ve salgın sürecinde sahada ön saflarda çalışan gizli kahramanların hikayelerini paylaşmak amacıyla düzenlenen #TheFrontline yarışmasında, kahramanlara gösterilen minnet, karikatür, illüstrasyon ve fotoğraf kareleri üzerinden değerlendirilecek.

TRT World Citizen tarafından organize edilen yarışmaya başvurular 31 Ağustos'a kadar "https://form.jotform.com/TWC2020/visualcontest" adresinden yapılabilecek.

Kaynak: AA