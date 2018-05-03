TRT World'den Farklı Bir Nükleer Enerji Santrali Belgeseli!

TRT World, 'Yanı Başımdaki Reaktör' ile gündemdeki bu konuya çok farklı bir açıdan yaklaşan uluslararası bir belgesele imza attı.

TRT World, 'Yanı Başımdaki Reaktör' belgeselinde "Nükleer Enerji Santrali'ne komşu olarak yaşamak nasıl bir duygu?" sorusunun cevabını, Nükleer Enerji yolculuğuna yaklaşık 50 yıl önce başlayan ve Nükleer Enerji Santrallerinin elektrik üretiminde Dünyada birinci sırada olan Fransa'da aradı.

Fransa'nın iki büyük dev Nükleer Reaktörünün yer aldığı Flamanville Nükleer Santrali'ne yakın 1 km karelik alan içerisindeki farklı yaşamlara konuk oldu.

Flamanville Nükleer Santrali'nin hemen yanı başında her sabah koşuya çıkan Vanessa, Nükleer Santralin sınırındaki tarlada yetişen ürünleri büyük bir iştahla tüketen 11 yaşındaki Nino, Santral 'in yer aldığı kıyıda balıkçılık yapan Leconpelia, Santral yakınında yaşayanların sağlık tetkiklerini yapan Doktor Francois ve daha niceleri...Hepsinin ortak yanı Fransa'da iki nükleer reaktörün bulunduğu Flamanville Nükleer Santraline yakın, 1 km karelik alanının içinde yaşıyor olmaları.

Peki Nükleer Santral'e bu kadar yakın yaşıyor olmakla ilgili Flamanvilleliler ne düşünüyor? Memnunlar mı, kendilerini güvende hissediyorlar mı? Yoksa korkuyorlar mı?

Yörede Nükleer Santrale en fazla 1 km'den az bir mesafede yaşayan farklı çevrelerden, mesleklerden, yaşlardan ve görüşlerden insanların öykülerinin ve görüşlerinin yer aldığı belgesel, Nükleer Enerji Santrallerinin nasıl çalıştığı, kaza ihtimali ve insan sağlığına ve güvenliğine tehdit oluşturup oluşturmadığı sorusuna cevap arıyor.

4 Nisan Çarşamba günü TRT World ekranlarında ilk gösterimi yapılan ve büyük ilgi gören "Yanı Başımızdaki Reaktör" belgeseli, 12 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile saat 22.30'da yayınlanacak. Tekrar bölümleri ise 13 Mayıs Pazar günü saat 05.30, 15.30, 01.30, 14 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30, 17.30, 15 Mayıs Salı günü saat 03.30, 16 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30, 17 Mayıs Perşembe günü saat 07.30'da ekrana gelecek.