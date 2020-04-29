TRT World dün raporu bir yıl sonra ABD tarafından kabul edildi:
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TRT World dün raporu bir yıl sonra ABD tarafından kabul edildi:

TRT World Araştırma Merkezi'nin 2019 yılında ABD'nin Somali'de gerçekleştirdiği askeri operasyonlarda sivillerin öldürülmesiyle ilgili yayınladığı raporla ilgili önemli gelişme yaşandı.

TRT World dün raporu bir yıl sonra ABD tarafından kabul edildi:
29.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:13

TRT World'ün raporu tam bir yıl sonra ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı'nın (AFRICOM) 27 Nisan tarihinde yayınladığı Sivil Ölümü Değerlendirme Raporu'nda doğrulandı. Böylelikle rapora göre ABD'nin saldırıları sonucu Somalili sivillerin öldürüldüğü kabul edilmiş oldu.

TRT World, ABD'nin Somali'deki sivil katliamlarını deşifre etti

Somali'nin Aşağı Shebelle bölgesinde 2019 Ocak ile Mart ayları arasında ABD silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen üç saldırıdaki sivil ölümleriyle ilgili TRT World Araştırma Merkezi tarafından araştırmalar yapıldı. Ulaşılan bilgiler ve edinilen bulgular sonucunda TRT World 2019 yılında "Geldiğini Duyduk: ABD'nin Somali'deki Ölümcül Operasyonları" adlı rapor yayınladı.

Yayınlanan bu araştırma tam bir yıl sonra 27 Nisan 2020 tarihinde AFRICOM tarafından hazırlanan Sivil Ölümü Değerlendirme Raporu'nda; ABD'nin 23 Şubat 2019 günü gerçekleştirdiği bir hava saldırısında 2 Somalili sivilin öldürüldüğünü ve üç kişinin de yaralandığı kabul edildi. Böylece TRT World'ün raporu ABD tarafından da doğrulanmış oldu.

Kaynak: Bültenler

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