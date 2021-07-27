TRT ve TİKA iş birliğiyle 18 ülkeden 60 gazeteciye Sosyal Medya ve Dijital Medya Haberciliği Eğitimi veriliyor
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TRT ve TİKA iş birliğiyle 18 ülkeden 60 gazeteciye Sosyal Medya ve Dijital Medya Haberciliği Eğitimi veriliyor

TRT ve TİKA iş birliğiyle 18 ülkeden 60 gazeteciye Sosyal Medya ve Dijital Medya Haberciliği Eğitimi veriliyor
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TRT ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle 18 ülkeden 60 gazeteciye, "Sosyal Medya ve Dijital Medya Haberciliği Eğitimi" veriliyor.

TRT ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle 18 ülkeden 60 gazeteciye, "Sosyal Medya ve Dijital Medya Haberciliği Eğitimi" veriliyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan eğitimler 28 Temmuz'a kadar sürecek. TRT Eğitim Dairesi tarafından planlanan eğitimlerde, KKTC, Sırbistan, Pakistan, Cezayir, Lübnan, Ürdün, Bosna Hersek, Gürcistan, Özbekistan, Hırvatistan, Moldova, Ukrayna, Romanya, Kosova, Moğolistan, Uganda, Arnavutluk ve Kazakistan'dan 60 gazeteci, alanında uzman TRT profesyonelleri ile bir araya geliyor.

Program kapsamında, TRT World-Yetkili Prodüktörü Ashfaaq Carim "Sosyal Medya İçin Video Yapımı" ve "Haberciler İçin Sosyal Medya Takip Yöntemleri", TRT World Sosyal Medya Uzmanı Emre Ünal "Sosyal Medyaya Giriş", TRT World-Dijital Kampanya Uzmanı Sümeyya Olcay "Medyada Dijital Kampanya Yönetimi", TRT World Sunucusu Ali Mustafa "Dijital Video Hikaye Anlatımı", Dijital Strateji Uzmanı Didem Bayram "Dijital Dönüşüm Medya Sektörünü Nasıl Etkiliyor? " konularında eğitim veriyor.

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Kaynak: Habermetre

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