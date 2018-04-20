TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği - "Türkiye'm Özel Gösterisi"
Bursa'da gerçekleştirilen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında "Türkiye'm özel gösterisi" gerçekleştirildi.
Bursa'da gerçekleştirilen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında "Türkiye'm özel gösterisi" gerçekleştirildi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen programda, TRT Halk Oyunları ekibi tarafından gösteri sunuldu.
Halk oyunları ekibi, Türkiye'nin yöresel kıyafetlerini giyerek o yöreye ait müzikler eşliğinde gösteri yaptı.