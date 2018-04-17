TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" - Bilecik
Bu yıl Bursa'da gerçekleştirilecek "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinliklerine katılan öğrenciler Bilecik'te, ülkelerine özgü halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.
Bu yıl Bursa'da gerçekleştirilecek "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinliklerine katılan öğrenciler Bilecik'te, ülkelerine özgü halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk öğrencilerin yanı sıra Bulgaristan, Afganistan ve Gine'den gelen öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu.
Yaklaşık bir saat performans sergileyen gruplar, gösteriyi izleyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Etkinlik, TRT Çocuk çizgi film kahramanlarının sunduğu gösterinin ardından sona erdi.