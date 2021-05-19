TRT Spor Yıldız frekans değerleri nedir? Yeni kanal TRT Spor Yıldız hangi kanalda? FEC, polarizasyon, sembol ve TV frekans değerleri nedir?

TRT Spor Yıldız, veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalı. Peki, TRT Spor Yıldız frekans bilgileri nedir? TRT Spor Yıldız hangi kanalda bulunur? Karasal yayın ve uydudan yayın olacak mı? Şifreli mi olacak şifresiz mi olacak? TRT Spor Yıldız frekans değerleri hakkındaki bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beştepe'de açıklamalarda bulundu. Yeni spor kanalı TRT Spor Yıldız'ın tanıtımını yapan Erdoğan, "Test yayınlarını tamamlayan TRT Spor 2 bundan sonra yayın hayatına TRT Spor Yıldız ile devam edecek. Televizyon kanalımızın adıyla beraber kurumsal kimliği ve ekran görselleri de yenilendi" ifadelerini kullandı. Bunun ardından TRT Spor Yıldız frekans bilgileri nedir? TRT spor yıldız ekranı frekans değerleri nelerdir? merak edildi. Cevaplar haberimizde.

TRT SPOR YILDIZ NEDİR?

TRT Spor Yıldız, veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalı. 21 Eylül 2019'da test yayınlarına başladı. 19 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kanal normal yayına geçmiş ve kanalın adı TRT Spor Yıldız olarak değiştirilmiştir.

TRT SPOR YILDIZ'IN YAYINLADIĞI ORGANİZASYONLAR

İtalya Kupası

Sultanlar Ligi

Efeler Ligi

Dünya Kupası

Yaz Olimpiyat Oyunları

TRT Spor 2 kanalı bundan sonra TRT Spor Yıldız olacaktır. Haliyle TRT Spor'un frekans değerleri ile TRT Spor Yıldız'ın değerleri eşit olacaktır diyebiliriz.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS DEĞERLERİ NELERDİR?

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 11958

Polarizasyon : V

Sembol oranı : 27500

FEC : 5/6 (SD/HD)

TRT SPOR YILDIZ HANGİ KANALLARDA?

Digiturk : 87. kanal

D-Smart : 86. kanal (HD)

KabloTV : 242. kanal (HD)

Turkcell TV+ : 71. Kanal

tivibu : 85. Kanal

Vodafone TV : 72. kanal (SD)

Buna ek olarak "trtspor.com.tr" adresinden kanalı ücretsiz izleyebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"TRT SPOR 2 YAYIN HAYATINA TRT SPOR YILDIZ OLARAK DEVAM EDECEK"

"Test yayınlarını tamamlayan TRT Spor 2 bundan sonra yayın hayatına TRT Spor Yıldız ile devam edecek. Televizyon kanalımızın adıyla beraber kurumsal kimliği ve ekran görselleri de yenilendi. Rengini ve ruhunu olimpiyatlardan alan, sporun her rengini 7'den 70'e sporseverlerimizle buluşturacak olan TRT Spor Yıldız kanalımızın ülkemize, milletimize ve özellikle gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum.

ENGELLİLERİN SPOR MÜSABAKALARI DA YAYINLANACAK

Dünya Atletizm Şampiyonasının yayını vesilesiyle 2019 yılından beri test yayınları süren kanalımız artık basketboldan voleybola, güreşten boksa kadar pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacaktır. Yeni kanalımızın engellilerin spor müsabakalarına da ayrıca yer verecek olmasını da takdirle karşılıyorum. Bu güzel hizmetin hayata geçmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Sporun yaygınlaştırılmasına yönelik her çabayı olduğu gibi bu gayreti de destekliyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum."