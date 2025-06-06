TRT Spor Yıldız CANLI izleme linki var mı?

TRT Spor Yıldız CANLI izleme linki var mı?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında yarın Tayland ile karşılaşıyor. Peki, TRT Spor Yıldız CANLI izleme linki var mı?

VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 14.30'da Tayland ile oynuyor. Peki, TRT Spor Yıldız CANLI izleme linki var mı

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI START ALIYOR!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında yarın Tayland ile karşılaşıyor.

VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 14.30'da Tayland ile oynuyor.

2. MAÇI NE ZAMAN?

İlk maçında Fransa'yı 3-1'le geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ayrıca 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

Maç takvimi:
6 Haziran Cuma:

14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran Cumartesi:

10.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran Pazar:

14.30 Çin-Türkiye

TRT Spor Yıldız CANLI izleme linki var mı (Türkiye Tayland)?

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

TRT Spor Yıldız CANLI izleme linki için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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