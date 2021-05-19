TRT Spor yeni ismi ne oldu? TRT Spor 2 kanalının ismi mi değiştir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında TRT Spor'un isminin değiştiğini duyurdu. Bunun ardından TRT Spor yeni ismi ne oldu? TRT Spor kanalının ismi mi değiştir? merak edildi. Peki, TRT Spor 2'nin yeni ismi nedir? TRT Spor kanalının yeni adı ne oldu? TRT Spor yeni frekans değerleri nedir?

TRT Spor 2 kanalının yeni ismi "TRT Spor Yıldız" oldu. Bunun ardından spor severler yeni kanal için yeni frekans değerleri mi girmek gerekiyor? Yeni frekans bilgileri nelerdir? merak etti. Peki, TRT Spor yeni ismi ne oldu? TRT Spor 2 kanalının ismi mi değiştir? Detaylar haberimizde.

TRT SPOR NEDİR? NE ZAMAN KURULDU?

TRT Spor, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalı. 2010'da TRT 3'ün kapatılıp yerine TRT Spor'un geçmesi planlanmış fakat TBMM TV yayınları yüzünden TRT 3'ün kapatılmayıp ayrı bir kanal olarak kurulması kararlaştırılmış ve 9 Ağustos 2010 tarihinden beri TRT 3 logosuyla birlikte TRT Spor logosu da yayınlarda yer almıştır. Ayrıca 2011 yılından itibaren başka bir frekansa sahip sadece TRT Spor logosu ile yayın yapan bir kanal daha açıldı. TBMM TV yayını başladığı zaman bu frekanstaki TRT Spor logolu kanalın yayını etkilenmez. TBMM TV yayınları esnasında ise TRT 3 logosuna, TRT Spor yerine TBMM TV logosu eşlik etmiştir. Ayrıca TRT Spor, 8 Aralık 2014'ten itibaren HD yayına başlamış, kanalın jenerikleri, grafikleri ve logosu da değiştirilmiştir. Tüm spor branşlarının yayınlanacağı TRT Spor 2 ise 27 Eylül 2019'da yayın hayatına başladı. 19 Mayıs 2021 tarihinde ise adı TRT Spor Yıldız olarak değiştirildi. 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren TFF 1.Lig yayın haklarına sahiptir.

TRT SPOR YILDIZ NEDİR?

TRT Spor Yıldız, veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalı. 21 Eylül 2019'da test yayınlarına başladı. 19 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kanal normal yayına geçmiş ve kanalın adı TRT Spor Yıldız olarak değiştirilmiştir.

TRT SPOR İSMİ Mİ DEĞİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beştepe'de açıklamalarda bulundu. Yeni spor kanalı TRT Spor Yıldız'ın tanıtımını yapan Erdoğan, "Test yayınlarını tamamlayan TRT Spor 2 bundan sonra yayın hayatına TRT Spor Yıldız ile devam edecek. Televizyon kanalımızın adıyla beraber kurumsal kimliği ve ekran görselleri de yenilendi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı.

Buna göre kanalın yeni ismi " TRT Spor Yıldız " oldu.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS DEĞERLERİ NELERDİR?

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 11958

Polarizasyon : V

Sembol oranı : 27500

FEC : 5/6 (SD/HD)

TRT SPOR YILDIZ HANGİ KANALLARDA?

Digiturk : 87. kanal

D-Smart : 86. kanal (HD)

KabloTV : 242. kanal (HD)

Turkcell TV+ : 71. Kanal

tivibu : 85. Kanal

Vodafone TV : 72. kanal (SD)

Buna ek olarak "trtspor.com.tr" adresinden kanalı ücretsiz izleyebilirsiniz.