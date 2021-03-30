TRT spor canlı izle! Türkiye - Letonya maçı canlı kesintisiz izle!
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TRT spor canlı izle! Türkiye - Letonya maçı canlı kesintisiz izle!

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel
TRT spor canlı izle! Türkiye - Letonya maçı canlı kesintisiz izle!

Türkiye ile Letonya arasındaki FIFA Dünya Kupası Eleme Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul'da oynanacak. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda?

Merakla beklenen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE -LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Letonya Maçı 30 Mart Salı günü oynanacak. Türkiye-Letonya Maçı 21:45'de başlayacak.

TÜRKİYE -LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Letonya arasındaki FIFA Dünya Kupası Eleme maçı, TRT , CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE -LETONYA MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER!

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, O. Kabak, Çağlar, Umut, Okay, O. Tufan, Kenan, Hakan, Yusuf Burak

LETONYA: OZOLS, FJODOROVS, CERNOMORDİJS, TARASOVS, JURKOVSKİS, ZJUZİNS, TOBERS, KAMESS, IKAUNİEKS, CİGANİKS, ULDRİSİ

Türkiye - Letonya maçını canlı izlemek için tıklayınız

Dilek Ulusan
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