TRT, Şırnak Ulu Camii'nden "Regaip Kandili Özel Yayını" yapacak

ŞIRNAK (AA) - TRT, "Regaip Kandili Özel Yayını"nı Şırnak Ulu Camii'nden yapacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Şırnak Ulu Camii'ndeki canlı yayın, 3 Şubat Perşembe günü saat 19.15'te TRT 1'de ekrana gelecek.???????

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, rahmet ve bereket gecesi olarak kabul ediliyor.