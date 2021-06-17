TRT sanatçısı Yıldız Ayhan, toprağa verildi: Anne gidince her şey yok oluyor sanki

Usta sanatçının kızları ve torunları ile çok sayıda TRT sanatçısının katıldığı cenazede çok sayıda Kırım türküsü seslendiren Ayhanın tabutu üzerine Kırım Halk Cumhuriyeti bayrağı konuldu.

Usta sanatçının kızları ve torunları ile çok sayıda TRT sanatçısının katıldığı cenazede çok sayıda Kırım türküsü seslendiren Ayhanın tabutu üzerine Kırım Halk Cumhuriyeti bayrağı konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız Ayhan, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında, eşi Ahmet Gazi Ayhanın yanında toprağa verildi.

ANNE GİDİNCE HER ŞEY YOK OLUYOR SANKİ

Yıldız Ayhanın kızlarından Özlem Ayhan Ketenci, Annemle ilgili duygularımı anlatsam anlatamam. Arkamda koca bir güçtü, önümde koca bir ışıktı. Hepsini kaybetmiş gibi hissediyorum, yalnız hissediyorum. Anne gidince herşey yok oluyor sanki. Çok seviyorum annemi, onun kızı olmaktan gurur duyuyorum dedi. Nurdan Ayhan da Annem bir çınardı. Herkes diyor ki, bir devir kapandı, bir çınar devrildi. Bu gerçek. Koca 86 yıl, 12-13 yaşından beri müziğe olan aşk, sahne yeteneği, insanlığı, tatlı sert bir kadın olmasına rağmen bizi mükemmel büyüttü diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet