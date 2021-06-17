TRT SANATÇISI YILDIZ AYHAN, TOPRAĞA VERİLDİ
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TRT SANATÇISI YILDIZ AYHAN, TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRT'nin ses sanatçılarından Yıldız Ayhan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TRT'nin ses sanatçılarından Yıldız Ayhan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Antalya'da zatürre tedavisi gördüğü hastanede, 86 yaşında hayata veda eden Yıldız Ayhan için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Usta sanatçının kızları ve torunları ile çok sayıda TRT sanatçısının katıldığı cenazede çok sayıda Kırım türküsü seslendiren Ayhan'ın tabutu üzerine Kırım Halk Cumhuriyeti bayrağı konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız Ayhan, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında, eşi Ahmet Gazi Ayhan'ın yanında toprağa verildi.

"ANNE GİDİNCE HER ŞEY YOK OLUYOR SANKİ"

Yıldız Ayhan'ın kızlarından Özlem Ayhan Ketenci, "Annemle ilgili duygularımı anlatsam anlatamam. Arkamda koca bir güçtü, önümde koca bir ışıktı. Hepsini kaybetmiş gibi hissediyorum, yalnız hissediyorum. Anne gidince herşey yok oluyor sanki. Çok seviyorum annemi, onun kızı olmaktan gurur duyuyorumö dedi. Nurdan Ayhan da "Annem bir çınardı. Herkes diyor ki, bir devir kapandı, bir çınar devrildi. Bu gerçek. Koca 86 yıl, 12-13 yaşından beri müziğe olan aşk, sahne yeteneği, insanlığı, tatlı sert bir kadın olmasına rağmen bizi mükemmel büyüttü" diye konuştu.

TRT SANATÇISI YILDIZ AYHAN, TOPRAĞA VERİLDİ
TRT SANATÇISI YILDIZ AYHAN, TOPRAĞA VERİLDİ
TRT SANATÇISI YILDIZ AYHAN, TOPRAĞA VERİLDİ
TRT SANATÇISI YILDIZ AYHAN, TOPRAĞA VERİLDİ
TRT SANATÇISI YILDIZ AYHAN, TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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