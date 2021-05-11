TRT, Ramazan Bayramı'na özel programlar yayınlayacak
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TRT, Ramazan Bayramı'na özel programlar yayınlayacak

TRT, Ramazan Bayramı'na özel programlar yayınlayacak
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Televizyon ve radyo kanallarındaki özel yayınlarla izleyenlerine bayram coşkusu yaşatmaya hazırlanan TRT; sinemadan konsere, diziden belgesele birbirinden özel içerikleri seyircinin beğenisine sunacak.

Televizyon ve radyo kanallarındaki özel yayınlarla izleyenlerine bayram coşkusu yaşatmaya hazırlanan TRT; sinemadan konsere, diziden belgesele birbirinden özel içerikleri seyircinin beğenisine sunacak. 87 yıl sonra ilk kez Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak Ramazan Bayramı namazı da TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek olan Türkiye, bayram coşkusunu TRT'nin ekran ve radyolarında yaşayacak. Şarkılardan türkülere, tarihten edebiyata her konuda özel içerikler izleyiciyle buluşacak.

??????? TRT 1'de, Ramazan Bayramı'na özel canlı yayınlar gerçekleştirilecek. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk Ramazan Bayramı namazı 05.30 – 07.00 saatleri arasında TRT 1'de "Bayram Namazı" yayınında ekranlara gelecek.

TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bayram Sevinci" programı da saatler 08.30'u gösterdiğinde canlı yayınla TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Ali Bektaş ile Mustafa Cihat'ın sunuculuğunda gerçekleşecek programa, Ömer Tuğrul İnançer, Halil Necipoğlu, Halit Yerebakan, Osman Egin, Hayati İnanç ve Dursun Ali Erzincanlı gibi isimler konuk olacak. Canlı yayında sohbetler, bayramlaşmalar ve tasavvuf müziği konserlerine yer verilecek.

Kültürden sanata, edebiyattan tarihe, sinemadan müziğe ve felsefeye kadar hayatın tüm renklerini bünyesinde barındıran TRT 2'de, 100. bölümüyle ekrana gelecek olan "Tarih Söyleşileri"nde Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli eski bayramları konuşacak. "Hayat Sanat" programında ise bayram gelenekleri arasında yer alan lokum ve şekerleme kültürüne yer verilecek.

Yeşilçam'a damgasını vuran filmlerin unutulmaz şarkıları, sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan ve Mehmet Açar'ın keyifli anlatımıyla "Bir Yeşilçam Hikayesi" programında izleyiciyle buluşacak. Dunkirk ve Red Garden televizyonda ilk kez TRT 2'de ekrana gelecek.

TRT Avaz, bayram için özel hazırladığı içeriklerini izleyicilerle buluşturacak. Arife günü Mehmet Kemiksiz'in sunumuyla tasavvuf musikisinin sergileneceği "Enderun'dan Nağmeler" ve BBC'nin "Kazak Game Of Thrones" olarak adlandırdığı ilk Kazak Hanlarının tarihini anlatan Kazak yapımı "Elmas Kılıç" ekranlarda olacak.

TRT Çocuk, sevilen sinema filmlerini ve çizgi dizilerinin yeni bölümlerini bayram boyunca ekranlara getirecek.

Türkiye'de tüm zamanların en iyi açılışını yapan yerli animasyon filmi "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" bayramın birinci günü, Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenen animasyon filmi rekoruna sahip Rafadan Tayfa Göbeklitepe bayramın ikinci günü, Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü filmi ise bayramın üçüncü günü 20.05'te ekrana gelecek.

TRT Belgesel ekranlarında bayram boyunca yayınlanacak içeriklerde tarihten maceraya, yemekten kültüre, insan hikayelerinden eğlenceye kadar 12 ayrı yeni bölüm izleyicilerin beğenisine sunulacak. Gizemli Tarih, Ailenin Yeni Üyesi, Şefin Özel Konuğu, Usta Eller Masalı, Büyük Düşler Büyük İşler, Şehirden Uzakta, Büyük Aile Çiftliği, Savaşın Efsaneleri ve Yiyeceğin Serüveni yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Çanakkale Savaşı'nda görev alan gönüllü bir hemşirenin savaşın kaderini değiştiren hikayesini konu alan "Cihadiye 1332" belgeseli ve güneş ışığının, okyanus akıntılarının ve yanardağların dünyadaki büyük yaşam çeşitliliğini şekillendirmek ve desteklemek için nasıl birlikte çalıştığını gözler önüne seren "Mükemmel Gezegen" belgeseli ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Bayram boyunca müzik keyfinin adresi TRT Müzik olacak. Evden Eve Müzik, Arşivden, Solistler Geçidi, Nazende Şarkılar bayram özel bölümleriyle ekranlarda olacak. Bestekar programı ise büyük bestecilerin eşsiz besteleri ile bayrama eşlik edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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