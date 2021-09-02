TRT Radyoları farklı programlarıyla yeni yayın dönemine başladı

Farklı formattaki yayınlarıyla dinleyicilere hitap eden TRT Radyoları, yeni kimliği ve farklı içerikleriyle yeni yayın dönemine başladı.

Farklı formattaki yayınlarıyla dinleyicilere hitap eden TRT Radyoları, yeni kimliği ve farklı içerikleriyle yeni yayın dönemine başladı.

Yayına hayatına 94 yıl önce başlayan, çok sesli ve çok kanalla devam eden TRT Radyoları, yeni yayın dönemine aynı zamanda özel hazırlanmış logolarıyla "merhaba" dedi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kulağımız hep radyoda, onun yeri bambaşka. 94 yıllık birikimi ve şimdi yepyeni kimliğiyle TRT Radyoları yeni yayın dönemine başladı. Tüm dinleyicilerimiz ve radyo ailemize hayırlı olsun. Emeği geçen arkadaşlarımı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni yayın döneminde, TRT Radyolarının sevilen programlarının yanı sıra 450'den fazla yeni program radyo dinleyicilerinin beğenisine sunulacak. Türk müziğinin köklü geçmişinin izinin sürüleceği programlar arasında "Derunumda Neler Var", "Sesinde Ümit ve Yollar" ve "Kültür Sese Bürününce" başlıklı yapımlar yer alıyor.

Eğitim, kültür, haber, popüler müzik, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği temalarıyla yayınlarını sürdüren TRT radyo kanallarının dinleyicilerde alışkanlık yapmış yapımlarının yanı sıra yeni içerikler ve sesler de yayın akışında yerini alacak.

Türkiye'nin ilk ve tek radyo orkestrası olan "TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası" ile "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası" ve "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası" gibi önemli orkestraların konser kayıtları ve sezon performanslarıyla birlikte sadece Avrupa Yayın Birliği (EBU) üyelerinin yayınlayabildiği en seçkin klasik müzik eserlerini sunan "EBU Euroclassic Notturno" kuşağı, klasik, pop, rock, caz ve dünya müziğinin en iyi örneklerini sunan TRT Radyo 3'te müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek.

Her türden müzik radyo kuşaklarında yerini alacak

Eğitim, kültür ve haber kanalı TRT Radyo 1, gündeme ilişkin gelişmelerin yer aldığı kuşak programlarının yanı sıra arşiv değeri olan programlarını dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Popüler müzik radyosu TRT FM, Türk sanat müziğinin makamsal zenginliğini ortaya koyan eserlerle dinleyiciyi 24 saat buluşturan TRT Nağme, deyişler, bozlaklar, uzun havalar, ağıtlar, yurttan sesler ve halk ozanlarına yer veren TRT Türkü, yeni yayın döneminde de dinleyiciyi müzikle buluşturmaya devam edecek.

Antalya, Çukurova (Mersin), GAP Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon bölge radyoları da her gün yayın yerinden seslerle desteklenen 3 saatlik canlı yayınlarla bölgelerin nabzını tutmaya devam edecek. Güncel gelişmeler, yerel etkinlikler, kurum ve kuruluşların bölgeye katkı ve hizmetleri mikrofona taşınırken her türden müzik de radyo kuşaklarında yerini alacak.

Ulusal radyo kanallarının yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların Türkiye hasretini azaltmak gayesiyle Türkçe yayın yapan Memleketim FM ile Türkiye'nin Sesi Radyosu ve dünyada 36 dilde radyo yayınıyla Türkiye'nin sesi olan TRT VOT (Voice of Turkey) yeni yayın dönemlerinde Türkiye'nin sesi olmaya devam edecek.

AZ Radio (Azerbaycan), TRT TSR ve Memleketim FM ortak yayını olan "Turna Teli" programında, Türkiye'de öne çıkan gazete manşetleri gazeteciler tarafından yorumlanacak. Ayrıca alanında uzman konukların yer aldığı haber, eğitim ve kültür programı olan "Yeni Gün" de yeni yayın döneminde sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı