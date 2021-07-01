TRT ortak yapımı "Kutsal Ruh", Locarno Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak

Geçen yıl 12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanan İspanyol yönetmen Garcia İbarra'nın ilk uzun metraj filmi "Kutsal Ruh", Locarno Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışmasına seçildi.

Geçen yıl 12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanan İspanyol yönetmen Garcia İbarra'nın ilk uzun metraj filmi "Kutsal Ruh", Locarno Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışmasına seçildi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İspanya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı olan film, Locarno Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Chema Garcia Ibarra, "Doğaüstü olanla doğal olanın birlikte de var olabileceğinin altını çizmek, gerçeklikle fantastik olan arasında bir diyalog yaratmak istedim. Karşıtların kurduğu oyun hep ilgimi çekiyor. Kara mizah ve dramayı komediyle karıştırmayı seviyorum. Hatta filmi yerel doğallıkla başlayıp, bilim kurguyla bitirmek tercih ettiğim bir şey. Rahatsızlığı, hayret etmeyi ve beklenmeyeni seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kutsal Ruh" filmi, İspanya Film Fonu, Valensiya Kültür Enstitüsü, CNC, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eurimages, TRT, RTVE, À Punt Mèdia ve Movistar+ tarafından destekleniyor.

Filmin konusu

Julio'nun ölümü, başkanlığını yaptığı Ovni-Levante isimli ufoloji derneği için çok kötü bir haberdir. Bu haber özellikle, dernek üyelerinden Jose Manuel'i derinden etkiler. Çünkü Julio ve kendisinin insanlığın kaderini değiştirecek gizli bir projeleri vardır. Artık tek başına hareket etmek zorundadır.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz