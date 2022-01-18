28 Ocak'ta Vizyon'da

Ana konusu çevre sorunları olan ilk yerli animasyon olma özelliğine sahip TRT ortak yapımı "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2", yarıyıl tatilinde 28 Ocak'ta beyaz perdede izleyici ile buluşacak.

TRT ortak yapımı Kaptan Pengu ve Arkadaşları, ikinci animasyon filmi ile vizyona giriyor. TRT Çocuk'un sevilen kahramanları bu kez çevre sorunlarını çözmek için kolları sıvıyor. Dünya gündeminde üst sıralarda yer alan çevre sorunları, bu kez çocukların bilinçlenmesi için beyaz perdeye aktarılıyor. "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2"; iklim değişikliği, doğal afetlerin artışı, kuraklık, doğal bitki örtüsünde yaşanan kayıp, okyanus ve denizlerdeki yaşamı tehdit eden kirlilik gibi birçok büyük sorunu çözmek için beyaz perdeye taşınıyor.

TRT Genel Müdürü Sobacı Duyurdu

Filmin vizyon tarihini sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT Çocuk'un uzun yıllardır en sevilen çevre dostu kahramanları Kaptan Pengu ve Arkadaşları ikinci kez sinemalarda! Yeni görevleri daha komik, daha heyecanlı ve şarkılarla dolu. TRT Ortak Yapımı 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları' 28 Ocak'ta sinemalarda" ifadelerini kullandı.

Müzikal Özelliğiyle Eğlence Dorukta

Çevre sorunları hakkında bilgilendirmenin ötesinde çözüm yolları da sunan TRT ortak yapımı "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" animasyon filmi hem müzikal yapısı hem de maceralı öyküsüyle çocukların ilgisini çekecek. Böylece çocuklar eğlenirken küresel bir sorun hakkında da bilgi sahibi olacak.

Bir Yardımlaşma ve Dostluk Hikâyesi

Kaptan Pengu, Mandalina, Misket, Pelik, Pene, Mirmir, Zeze, Pegu ve Gugu gibi çizgi filmlerden tanınan isimlerin yanında yepyeni karakterlerle de tanışacak olan izleyicileri bekleyen macera şöyle şekilleniyor:

İnci Koyunda sürekli çöp toplamak zorunda kalan Maki, yardım isteğini akla gelmeyecek bir yöntemle yapar. Maki'nin organize ettiği Müzik Festivali'ne katılmak için yola çıkan kahramanlar, kendini çeşitli maceraların içinde bulur. Sonunda unutulmaz bir müzik grubu kuran kahramanlarımız tüm sorunları çözecek bir planı da uygulamaya koyarlar.

Yapımcılığını Siyahmartı Animasyon Ajansı'nın üstlendiği filmin senaryosunu Arzu Yurtseven kaleme aldı. Nurullah Yenihan ve Pelin Tuğçe Şen'in yönetmenliğinde tamamlanan filmin müziklerini de Burak Çambel hazırladı. "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2", ana konusu çevre sorunları olan ilk yerli animasyon olma özelliğine sahip.

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