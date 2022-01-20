TRT Ortak Yapımı Filmler Berlin Film Festivali'nde

TRT ortak yapımı ve TRT destekli iki film, dünyanın en önemli film festivallerinden 72. Berlin Film Festivali'nde yarışacak.

Festivalin ana yarışmasında TRT destekli "Gökyüzünden Bir Parça" yarışırken, "Panorama" bölümünde ise TRT ortak yapımı "Klondike" yer alıyor.

Dünyanın en önemli beş film festivalinden biri olan Berlin Film Festivali'nde yer alacak filmler açıklandı. Bu yıl 10-16 Şubat tarihleri arasında 72. kez düzenlenecek olan Berlin Film Festivali'nde TRT ortak yapımı ve TRT destekli iki film yarışacak. Ana yarışmada TRT destekli "Gökyüzünden Bir Parça" (A Piece of Sky), "Panorama" bölümünde ise TRT ortak yapımı "Klondike" yer alıyor.

Berlin Film Festivali Ana Yarışma Bölümü'nde TRT destekli "Gökyüzünden Bir Parça"

İsviçre-Almanya ortak yapımı TRT destekli "Gökyüzünden Bir Parça" filmi, Berlin Film Festivali Ana Yarışması'nda yarışacak. Michael Koch'un yönettiği ve Christof Neracher'in yapımcılığını üstlendiği film, her yıl dünyanın dört bir yanından yüzlerce filmin başvurduğu Berlin Film Festivali Ana Yarışma Bölümü'ne seçilen 18 filmden birisi oldu.

Anna ve kocası Marco'nun İsviçre'nin ücra ve küçük bir köyündeki yaşamını ve Marco'nun beyin tümörü nedeniyle gittikçe hastalanması ile Anna'nın ölüme giden yolda sevgiyi ve aşkı daim kılmaya çalışmasını anlatan film, yönetmeni ikinci uzun metraj filmi. Film, geçtiğimiz Ağustos ayında 55. kez düzenlenen ve dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olan Karlovy Vary Film Festivali'nin endüstri bölümü Eastern Promises'ta kurgu aşamasındaki film projelerinin yarıştığı First Cut+ kategorisinde "TRT Ödülü" kazanmıştı.

TRT ortak yapımı "Klondike" Panorama bölümünde yarışacak

Berlin Film Festivali'nin en güçlü bölümlerinden biri olan; günümüz dünya sinemasının en yeni, cesur ve yaratıcı filmlerine yer veren "Panorama" bölümünde, TRT ortak yapımı "Klondike" yarışacak. Dünya prömiyerini önümüzdeki günlerde Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirecek olan film, hemen ardından şubat ayında Berlin Film Festivali'nde gösterilecek.

2020'de gerçekleştirilen 12 Punto'da TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü alan Ukrayna-Türkiye ortak yapımı filmin yönetmenliğini Maryna Er Gorbach, ortak yapımcılığını ise Mehmet Bahadır Er üstleniyor. Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Ira'nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişiyle başlayan "Klondike", 17 Temmuz 2014 günü Ira ve ailesinin kendilerini uluslararası bir uçak kazası felaketinin merkezinde bulmalarını konu alıyor.

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