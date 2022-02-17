TRT Ortak Yapımı "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" Avrupa'da Sinemalarda

Vizyona girdiği günden bu yana Türkiye'de 1 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen film, pandemi döneminde en çok izlenen animasyon filmi olarak gişede liderliğini devam ettiriyor.

Vizyona girdiği günden bu yana 1 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenerek pandemi döneminde en çok izlenen Türk animasyon filmi olan TRT ortak yapımı "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas", bugünden itibaren Avrupa'da vizyona giriyor.

Avrupa'da 33 şehir ve 36 salonda vizyonda

Bugünden itibaren Almanya'da 30 şehirde ve toplam 32 salonda vizyona giren TRT ortak yapımı "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas", Almanya'nın yanı sıra Avusturya'da 18 Şubat tarihinde 3 şehirde ve 4 farklı sinema salonunda izleyici ile buluşacak. Danimarka'da ise 24 Şubat'ta vizyona girecek filmin sırasıyla Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İngiltere'de beyazperdeye taşınması planlanıyor.

Pandemi döneminde en çok izlenen animasyon filmi

Vizyona girdiği ilk günden beri gişeye damga vuran "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas", büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde gişe yapan film, seyirciden de tam not alarak salgın döneminin en iyi animasyon filmi oldu. Türkiye'de izleyici tarafından büyük ilgi görmeye devam eden film, sinema macerasını Avrupa'ya taşıyacak.

Film, geleceğin mucitlerine havacılığı sevdiriyor. Maceradan maceraya koşan kahramanlarla yerli ve milli teknolojiyi anlatan filmde, uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, pilot olan büyük babasının mirası Hürkuş'u canlandırmaya çalışıyor. Ama bunun için önce efsanevi kayıp elmasın peşine düşmesi gerekiyor. Macera dolu kovalamaca böyle başlıyor.

Bültenler - Güncel