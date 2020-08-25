TRT'nin pandemi dönemi yayınları uluslararası panelde anlatıldı Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) tarafından düzenlenen "Koronavirüs Sürecinde ve Sonrasında Kamuya Hizmet" konulu panelde, TRT'nin pandemi sürecindeki yayınları konuşuldu.

Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) tarafından düzenlenen "Koronavirüs Sürecinde ve Sonrasında Kamuya Hizmet" konulu panelde, TRT'nin pandemi sürecindeki yayınları konuşuldu.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın önde gelen medya üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen panelde, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, aynı zamanda ABU Başkanı İbrahim Eren, TRT'nin salgın dönemindeki çalışmalarından bahsetti.

ABU Genel Sekreteri Javad Mottaghi moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Eren, salgın döneminde TRT'de alınan koruyucu önlemler, kriz zamanında izleyicilere yönelik yayın kuşağı değişimleri ile yeni normale geçiş sürecinde izlenen stratejilere değindi.

Eren, kurum içerisinde oluşturulan "Koronavirüs Komisyonu" ile tedbirlerin her gün güncellendiğini ifade ederek, insanların morallerini yükseltmek ve uzun süre evde kalmanın getirdiği stresi azaltmak için "Ev Hayat Dolu" yayın kuşağını hayata geçirerek, TRT'nin kamu yayıncılığı görevini başarıyla yerine getirdiklerini dile getirdi.

"TRT, EBA TV ile 3 bin 344 online ders verildi"

İbrahim Eren, okulların kapatılmasıyla birlikte çok kısa sürede Milli Eğitim Bakanlığı ile uzaktan eğitim altyapısı oluşturduklarını hatırlatarak, 23 Mart'ta EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise'yi yayına alarak milyonlarca öğrenciye hizmet verdiklerini belirtti.

Eren, bugüne kadar TRT EBA TV ile 3 bin 344 online dersin yayınlandığını, TRT Ankara ve İstanbul kampüslerinde ve okullarda faaliyete geçirilen 10 stüdyonun kullanıldığını, önümüzdeki güz dönemi için ara döneme kadar 4 bin 500 online dersin yayınlanmasının planlandığı bilgisini verdi.

ABU Genel Sekreteri Mottaghi'nin sorularını da yanıtlayan Eren, "TRT Haber kanalının reytingleri de bu dönemde artış gösterdi. TRT, pandemi süresince en güvenilir haber kaynağı haline geldi. Bu nedenle kamu hizmeti medyasına bu zor günlerde duyulan güven artışta." ifadelerini kullandı.

Panele, Eren'in yanı sıra Avustralya Yayın Kurumu (ABC) Yönetim Müdürü David Anderson, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi NRTA'dan ABU Başkan Yardımcısı Sun Yusheng, Hindistan Yayın Kurumu (Prasar Bharati) CEO'su Sashi Shekhar Vempati, Japonya Yayın Kurumu (NHK) Başkan Yardımcısı Masagaki Satoru ve Kore Yayın Kurumu (KBS) Başkan Yardımcısı Lim ByungKul katıldı.

26-27 Ağustos 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek olan "ABU Yönetim Kurulu Toplantısı"na, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren başkanlık edecek.

Kaynak: AA