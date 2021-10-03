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TRT'nin Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
TRT'nin Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

TRT'nin 7'ncisini düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda, ödüller 8 Ekim Cuma günü sahiplerini bulacak.

TRT'nin 7'ncisini düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda, ödüller 8 Ekim Cuma günü sahiplerini bulacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Pazartesi günü başlayacak "Geleceğin İletişimcileri Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler yapılacak.

Etkinlikler, 8 Ekim Cuma günü ödül töreniyle son bulacak.

Hafta kapsamında, iletişim alanının duayen isimleri, öğrencilerle bir araya gelecek. Hafta boyunca birbirinden tecrübeli isimlerin, geleceğin iletişimcilerini ve iletişimin geleceğini konuşacakları söyleşiler, TRT 2'den yayınlanacak.

TRT 2 ekranlarında genç iletişimciler ile buluşacak yayınlar, saat 17.30'da ekranlara gelecek. 4 Ekim Pazartesi günü Birol Güven "Televizyon Yayıncılığı", 5 Ekim Salı günü Seda Öğretir ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz "Haber Yayıncılığı", 6 Ekim Çarşamba günü Ahmet Akçakaya ve Ahmet Yeşiltepe "Radyo Yayıncılığı", 7 Ekim Perşembe günü Murat Soner "Dijital Yayıncılık", 8 Ekim Cuma günü ise Erdoğan Arıkan "Güzel Türkçe" konularında söyleşiler gerçekleştirecek.

Jüri belli oldu

Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı, Haber Yayıncılığı, Dijital Yayıncılık ve Güzel Türkçe kategorilerinde verilecek ödüllerde jüri üyeleri ise Pelin Çift, Çağlar Demirkapı, Cemil Yavuz, Özay Şendir, Ahmet Yeşiltepe, Füsun Alkan, Ahmet Akçakaya, Harun Yöndem, Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Serdar Karagöz, Ersin Çelik, Erbatur Ergenekon, Hakan Söğüt, Mennan Şahin, İbrahim Altay, Murat Soner, Fırat Albayram, Levent Dönmez, Nilgün Balkaç, Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve Erdoğan Arıkan'dan oluştu.

Ön eleme sonucu ödül için yarışan eserlere, "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" adresinden ve yarışmanın sosyal medya hesaplarından ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliyor.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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