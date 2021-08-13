TRT'nin 2020 Tokyo Olimpiyat karnesi
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TRT'nin 2020 Tokyo Olimpiyat karnesi

TRT'nin 2020 Tokyo Olimpiyat karnesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Olimpiyat Oyunları'nı 1972 yılından bu yana sporseverlerle buluşturan TRT, 2020 Olimpiyat Oyunları'nda tıpkı milli sporcular gibi birçok ilke imza attı.

Olimpiyat Oyunları'nı 1972 yılından bu yana sporseverlerle buluşturan TRT, 2020 Olimpiyat Oyunları'nda tıpkı milli sporcular gibi birçok ilke imza attı. 339 final mücadelesini izleyiciyle buluşturan TRT, oyunlar boyunca sosyal medyada bir rekora imza atarak 300 milyondan fazla erişim aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Türkiye için ilklerin yaşandığı olimpiyatlardan biri oldu. 1948 yılında Londra Olimpiyat Oyunları'nda alınan 12 madalya geçildi; 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplam 13 madalya ile rekor kırıldı. Sporcuların yanı sıra, TRT de kendi rekorunu kırdı ve 33 farklı branşta 339 final mücadelesini sporseverlerle buluşturdu.

GÜNLÜK 16 SAAT OLİMPİYAT YAYINI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, "Türkiye'de spor kültürünü oluşturmak ve olimpik sporcuları görünür kılmak" hedefi ile yayın hayatına başlayan TRT Spor Yıldız'ın da ilk büyük sınavı oldu. Olimpiyatlar süresince her gün 16 saat boyunca dönüşümlü yayınlar gerçekleştiren TRT Spor Yıldız, ülkemizi 18 branşta temsil eden 108 milli sporcunun müsabakalarını ve tüm branşların final mücadelelerini canlı olarak sporseverlerle buluşturdu.

Daha önceki yıllarda aynı anda birden fazla müsabakanın ekrana getirilememesi sorunu ise trtspor.com.tr üzerinden 8 ayrı kanaldan yapılan canlı yayınlarla çözüldü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINI 300 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda en çok izlenen branş voleyboldu. Filenin Sultanları tarafından başarıyla temsil edildiğimiz grup aşamasında oynanan Türkiye - ABD voleybol maçı en çok izlenen müsabaka oldu. Atletizm, yüzme, okçuluk, boks ve basketbol da en çok izlenen branşlar arasında yerini aldı. TRT, web sitesi üzerinden yapılan canlı yayınlarla 16 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Voleybol müsabakaları dışında site üzerinden en çok izlenen yayınlar sırası ile artistik jimnastik, karate, okçuluk ve güreş oldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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