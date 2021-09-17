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TRT Müzik, Türkiye'den ve dünyadan müzisyenleri ekranlara taşıyor

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
TRT Müzik, Türkiye'den ve dünyadan müzisyenleri ekranlara taşıyor

Türkiye'nin ve dünyanın başarılı müzisyenleri, hafta sonu TRT Müzik'te izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'nin ve dünyanın başarılı müzisyenleri, hafta sonu TRT Müzik'te izleyiciyle buluşacak.

"Mazhar Alanson ile", "Genç Yetenekler" ve "Laterna" programıyla Amerikalı heavy metal grubu Metallica'nın, San Franscisco Senfoni Orkestrası ile verdiği konser, 18-19 Eylül'de ekrana gelecek.

Sanat dünyasının sevilen isimlerini buluşturan "Mazhar Alanson ile" programının cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümüne Teoman konuk olacak.

Amerikalı heavy metal grubu Metallica'nın San Franscisco Senfoni Orkestrası ile birlikte Chase Center'da verdiği, müzik direktörü Michael Tilson Thomas'ın da katıldığı konserin kaydı da müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Farklı seslere ve yorumlara yer veren "Genç Yetenekler" adlı programın pazar günü yayınlanacak bölümüne, genç yetenek Arda konuk olacak.

Türkiye'nin sevilen oyuncularını müzik sahnesine davet eden "Laterna" programında ise dünya müziğine ait seçkiler Türk enstrümanları ile icra edilecek. Sanatçı Meral Azizoğlu ve müzisyen Hakan Güngör'ün sunduğu programın konuğu oyuncu Tamer Levent olacak.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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