TRT Müzik'ten Ayasofya-i Kebir Camii'nden "Miraç Kandili Özel" yayını
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TRT Müzik'ten Ayasofya-i Kebir Camii'nden "Miraç Kandili Özel" yayını

09.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:23
TRT Müzik'ten Ayasofya-i Kebir Camii'nden

TRT Müzik, yarın akşam Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki "Miraç Kandili Özel" programını canlı yayınla ekranlara getirecek.

TRT Müzik, yarın akşam Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki "Miraç Kandili Özel" programını canlı yayınla ekranlara getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Osmanlı döneminde her Miraç Kandili'nde dergahlarda, mevlevihanelerde ve büyük camilerde okunması gelenek olan; bestesi Kutbü'n Nayi Osman Dede'ye ait Mi'raciye, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde icra edilecek.

"Mi'raciye", yarın 21.15'te canlı yayınla TRT Müzik ekranlarında olacak.

TRT, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nde İzmir'den de özel bir yayın yapacak. "Miraç Kandili Özel" programı, İzmir Bilal Saygılı Camisi'nden canlı yayınla yarın 19.30'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

Mi'raciye nedir?

Türk edebiyatında Hz. Muhammed'in miraç mucizesini konu alan şiirlere ve bu konuyu işleyen manzum eserlere "mi'raciye" ya da "mi'rac-name" isimleri veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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